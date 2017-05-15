В Ташкенте стартовал масштабный автозаезд по всему Узбекистану

Ралли протяженностью в 2000 км по Узбекистану пройдет с 13 по 19 мая и включит в себя не только посещение самых интересных исторических мест на протяжении всего маршрута, но и захватывающий квест, участники которого должны будут решать увлекательные логические задачи, связанные с историей и легендами посещаемых достопримечательностей. Трасса заезда пройдет по восьми городам Узбекистана, среди которых Самарканд, Бухара, Термез, Шахрисабз, Ургут, а также Национальный парк.

Проложенный маршрут не отходит от дорог общего пользования, что сделало поездку доступной даже для легковых автомобилей. На протяжении всего пути команду будут сопровождать профессиональный гид и машина технической поддержки, предусмотрены 5 остановок в лучших гостиницах, экскурсии по достопримечательностям, подарки от партнеров и непрерывный нетворкинг.

Discover Rally Tour — это собственный проект туристической компании MICE Group, специализирующейся на организации деловых туров по Узбекистану и бизнес-мероприятиях в сегменте MICE (от англ. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

«Перед нами стояла задача не просто запустить масштабный проект, который бы повысил интерес аудитории к внутреннему туризму и еще раз обратил внимание на богатое историческое наследие страны, — говорит директор MICE Group Севиль Сакаева. — Нам было важно задать определенный тренд на подобные автозаезды, заявить о том, что автотуризм в нашей стране можно и нужно развивать, и, конечно же, показать Узбекистан с нового ракурса. Трасса нашего ралли проходит через главные туристические города страны, но тем не менее, она также предоставляет возможность участникам заезда проехать по совершенно новому, не избитому маршруту, в рамках которого они посетят невероятные по своей красоте места и сделают для себя множество открытий. Мы рады, что проект вызвал живой интерес со стороны наших партнеров, и очень надеемся, что благодаря широкому освещению и поддержке таких солидных компаний, сможем реализовать этот заезд на самом высоком уровне».

Компания Murad Buildings, выступившая генеральным партнером Discover Rally Tour, в рамках ралли также реализует социальную инициативу, встретившись с ветеранами войны 1941−1945 гг. в городах на пути маршрута. Команда Murad Buildings стартовала в общем заезде и сделает приятные и полезные подарки ветеранам в Самарканде, Бухаре и Термезе.

На протяжении всего ралли экипажи участников будет сопровождать съемочная группа телеканала Zo’r TV, выступившего главным телевизионным партнером проекта. По итогам путешествия будет выпущен цикл репортажей, рассказывающих о деталях заезда, самых ярких моментах и впечатлениях участников.

Программа ралли-квеста:

Из Ташкента участники выезжают 13 мая и в обед уже будут наслаждаться вкусным самаркандским пловом, недалеко от площади «Регистан». В Самарканде их ждет интересная экскурсия и дружный ужин.

14 мая — выезд в Ургут, посещение колоритного базара «Чор Чинор», затем их ожидает обед на перевале Тахтакарача, после чего вся колонна отправится на экскурсию в Шахрисабз.

15 мая — из Шахрисабза через переезд Байсун команда выедет на главное зрелище этого дня — водопад Сангардак. Насладившись его красотой, приедет в Термез.

16 мая — участников ждет необычная экскурсия по Термезу, после которой они отправятся в Бухару.

17 мая — интересная экскурсия по Бухаре, в рамках которой багаж знаний путешественников об этом городе пополнится интересными фактами.

18 мая — маршрут из Бухары и в городок Хайяте. Посещение заповедника с архарами, в завершение дня — пикник на природе.

19 мая — из Хайята автолюбители отправятся в Заамин через Джизак. После сытного обеда в местной чайхане, их ждут красоты Зааминского заповедника, после посещения которого участники отправятся в Ташкент.

Пресс-служба Discover Rally Tour (Севиль Сакаева): (+99890) 988−22−58, (+99890) 988−92−29.



«Газета.uz» — генеральный информационный спонсор ралли Discover Rally Tour.

