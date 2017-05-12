Электронные очереди в паспортных столах появятся до конца мая

Онлайн-запись в очередь в подразделениях миграции и оформления гражданства появится в Ташкенте в течение месяца.

Электронные очереди в подразделениях Управления миграции и оформления гражданства Ташкента, анонсированные ранее, будут внедрены в течение месяца на Едином портале интерактивных госуслуг (ЕПИГУ).

Об этом «Газете.uz» рассказал директор Центра развития системы «Электронное правительство» Шерзод Хабибуллаев. В настоящее время идет тестирование услуги.

«Инфраструктура уже создана, экосистема готова, осталось завершить тестовый период, чтобы выявить и устранить возможные ошибки и недочеты, — сказал руководитель центра.

«Сейчас мы работаем над внедрением электронной оплаты, чтобы граждане могли оплатить услугу через интернет и прийти в районный отдел управления в назначенное время, в конкретный кабинет», — отметил он.

После апробации в Ташкенте электронные очереди для записи на получение услуг, связанные с оформлением паспорта, гражданства и въезда-выезда будут внедрены в других регионах Узбекистана.



Новая версия портала, именуемая ЕПИГУ 2.0, отличается более широким набором услуг, а также возможностью электронной оплаты за некоторые из них. В личном кабинете пользователи теперь могут сами формировать список нужных им услуг.