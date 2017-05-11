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Кадр телеканала CCTV

Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китай. В Пекине он также примет участие в форуме «Один пояс, один путь».

Сегодня, 19:48   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 мая прибыл с государственным визитом в Китай, сообщил телеканал CCTV.

В ходе визита запланированы переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими руководителями страны.

Шавкат Мирзиёев встретится с представителями ведущих китайских компаний для обсуждения возможностей совместной реализации проектов в Узбекистане.

Ожидается подписание в общей сложности около 100 документов на общую сумму 20 млрд долларов.

14−15 мая Президент Узбекистана примет участие в международном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине.

Текст: «Газета.uz»      3 738

Комментарии

  • Умид Калимуллин 11 мая 2017 19:54

    желаю ему позитивных вестей для нас, рекордных двусторонних договоров, строительство и модернизация новых и существующих промышленных заводов и фабрик, ну короче что то в этом роде!


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