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Кадр канала “Узбекистан“

«Мы всегда будем в долгу перед ветеранами» — Шавкат Мирзиёев

Государство будет делать все возможное, чтобы ветераны войны и труда были окружены заботой, заявил Президент Шавкат Мирзиёев.

Сегодня, 13:06   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принимает участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти и почестей и 72-й годовщины Победы над фашизмом. На праздник, организованный на территории НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева (бывший НИИ имени Рихарда Шредера), приглашены ветераны войны и труда из всех регионов страны.

«В этот день мы прежде всего отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с войны, и всегда будем помнить их славные имена, гордиться их поистине великим подвигом во имя мира на Земле», — сказал в своем выступлении на мероприятии Президент.

«Сегодня мы обращаемся со словами огромной благодарности к вам, наши дорогие ветераны, проявившим подлинное мужество, отвагу и героизм на полях сражений минувшей войны, и тем, кто своим самоотверженным, неустанным трудом приближал победу в тылу. Низкий поклон вам от имени всего нашего народа за сегодняшнюю мирную спокойную жизнь, чистое небо над родиной, беззаботное детство наших детей и внуков», — отметил глава государства.

«В каждом доме в Узбекистане помнят о том, как дорого обошлась нам победа над фашизмом, какой большой вклад внес в нее наш народ. Сотни узбекистанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены боевыми орденами и медалями. Мы с гордостью вспоминаем тех, кто в годы войны день и ночь трудился в тылу и, отказывая себе практически во всем, поставлял на фронт необходимую военную технику, боеприпасы, обмундирование, лекарства и продовольствие», — подчеркнул он.

«Благородство, великодушие и гуманизм нашего народа ярко проявились и в том, что Узбекистан принял около 1 миллиона человек, эвакуированных из районов, где шли бои. Прежде всего, детей, женщин, стариков, с которыми здесь делились кровом и последним куском хлеба, согревали теплом своих сердец, добротой и щедростью души. Те суровые военные годы еще раз подтвердили, насколько велики духовная сила нашего народа, его мужество и стойкость в преодолении тяжелейших испытаний», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Именно на таких примерах проявления лучших человеческих качеств, присущих нашему народу, в духе уважения национальных и общечеловеческих ценностей мы должны воспитывать сегодня молодое поколение нашей страны», — отметил он.

Президент напомнил, что 9 мая отмечается в Узбекистане как День памяти и почестей по инициативе первого Президента Ислама Каримова. Посвященные этой дате мероприятия проводятся во всех регионах Узбекистана.

«Мы все проявляем большое уважение и внимание к живущим рядом ветеранам войны и труда, людям старшего поколения, обеспечившим нынешнее благополучие и процветание родины. Вместе с тем, мы, сколько бы ни прошло лет или десятилетий, всегда будем чувствовать себя в долгу перед вами, дорогие наши ветераны. Поэтому делаем все от нас зависящее, чтобы окружить вас еще большей заботой, сделать вашу жизнь еще более содержательной», — сказал руководитель страны.

В завершение выступления Президент заверил, что «и впредь этот важнейший вопрос будет находиться в центре внимания нашего государства и общества. Это не только наша служебная обязанность, но и высший человеческий долг».

Текст: «Газета.uz»      3 384
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