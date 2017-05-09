Паралимпийцы выиграли две медали Кубка мира по пауэрлифтингу

Паралимпийцы Узбекистана завоевали две медали второго этапа Кубка мира по пауэрлифтингу, который состоялся 4−7 мая в Эгере (Венгрия). Об этом «Газете.uz» сообищили в Национальной паралимпийской ассоциации.

В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 50 кг Руза Кузиева подняла штангу весом 89 кг и удостоилась серебряной медали. Первое место заняла испанка Лоида Забала Оллеро с результатом 96 кг. «Бронзу» выиграла Лаура Габриэль Сереро из Мексики (82 кг).

Среди мужчин в весе до 97 кг Нуриддин Давлатов поднял штангу весом 180 кг и завоевал бронзовую награду, а Фарход Умирзаков установил новый юношеский мировой рекорд с результатом 164 кг. Содномпильи Энхбаяр из Монголии (221 кг) из Монголии и Таир Аль-Али (210 кг) из Ирака заняли первое и второе места, соответственно.

Спортсмены Узбекистана также получили путевки на участие в чемпионате мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев в Мексике с 30 сентября по 6 октября.