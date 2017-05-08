Эммануэль Макрон избран Президентом Франции

Победителем второго тура президентских выборов во Франции стал лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон.

По итогам второго тура выборов президента Франции, прошедшего в выходные, новым главой государства стал лидер движения En Marche! («Вперед»), бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, сообщило РИА Новости.

После подсчета 99,99% бюллетеней внутри страны и за рубежом МВД страны сообщило, что Эммануэль Макрон набрал 66,06% голосов, его соперница — лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 33,94%.

Президентские выборы во Франции прошли в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д’Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Макрон стал самым молодым президентом Франции в новейшей истории страны — ему всего 39 лет.

Первый тур выборов прошел 23 апреля, тогда Макрон получил 24,01% голосов, Ле Пен — 21,3%.