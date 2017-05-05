Для каждого региона Узбекистана будут созданы отдельные программы по развитию физической культуры и спорта. Об этом на своем первом брифинге в среду заявил председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Рустам Курбанов.



Основная задача Госкомспорта — начать всестороннюю работу по развитию массового спорта «снизу»: «Вне зависимости от существования Госкомитета олимпийские виды спорта будут развиваться. Например, если взять американскую или английскую систему, то государство не тратит ни копейки на олимпийские виды спорта, но они все равно развиваются, потому что большой спорт — это большие деньги. А спорт „внизу“ остается незамеченным».

Для полноценного использования имеющихся возможностей каждая федерация и ее областные филиалы, даже такие успешные, как бокс, дзюдо, тяжелая атлетика, должны разработать по две программы — подготовка к Олимпийским играм в Токио и развитие массового спорта и селекционного отбора «снизу».



По словам Рустама Курбанова, разработка программы по развитию физической культуры и спорта началась «снизу вверх», когда планы создаются для каждой области отдельно, а после масштабируются на республиканский уровень.

«Начали мы с Бухарской области, внесли программу на рассмотрение Президенту Шавкату Мирзиёеву, он одобрил ее и с некоторыми замечаниями и дополнениями поручил во всех областях разработать такие же программы. Раньше все шло сверху, принималось постановление Кабинета Министров или Президента, а дальше по вертикали вниз все шло под копирку».

Программы по развитию спорта в учебных заведениях теперь делятся на три категории: 1−5-е и 6−9-е классы, лицеи и колледжи, университеты. Помимо этого, республиканские спортивные игры школьников «Умид нихоллари» и «Баркамол авлод» будут проводиться ежегодно (раньше — раз в три года).

Особое внимание будет уделено развитию частно-государственного партнерства. Например, планируется, что хокимияты будут выделять земли для строительства футбольных полей с искусственным покрытием по новым условиям.

«Выделение земли будет при условии, что в договоре будет отмечаться: до 17:00 или 18:00 дети махалли, где строится поле, будут заниматься бесплатно, — отметил Рустам Курбанов. — Это первый этап. В будущем планируются привлечь предпринимателей к постройке и закрытых помещений с футбольными полями и гостиницами».

Спортсмены Узбекистана на летней Олимпиаде-2016 года в Рио-де-Жанейро завоевали 13 медалей — 4 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых, а паралимпийцы стали обладателями 31 медали — 8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых. Несмотря на лучшие результаты в истории Узбекистана, следует отметить, что медали пришлись на долю представителей бокса, дзюдо, тяжелой атлетики и борьбы. При усердной работе можно добиться более весомых результатов в таких видах, как гимнастика, трамполин, легкая атлетика, таэквондо (WTF), гребля на байдарках и каноэ, а также ряде других, подчеркнул председатель Госкомспорта.

В первом квартале текущего года в 83 престижных международных соревнования приняли участие 526 спортсменов Узбекистана, включая 173 женщины, которые завоевали в общей сложности 192 медали — 71 золотую, 58 серебряных и 63 бронзовые.

На проведение республиканских соревнований выделено 960 млн сумов, международных соревнований — 3,993 млрд сумов, итого 4,954 млрд сумов бюджетных средств и более 4,268 млрд сумов из средств спонсоров.

В течение 2017 года в центре внимания нового комитета будут вопросы обеспечения участия делегации Узбекистана в трех крупных комплексных соревнованиях. 8−25 мая в Баку (Азербайджан) состоятся IV «Игры исламского единства», куда поедет делегация в составе 156 человек (из них 108 спортсменов), 19−30 августа в Тайпее (Китай) пройдут 29-летние игры Всемирной универсиады, на которых в составе делегации Узбекистана будут около 100 человек, 15−24 сентября в Ашхабаде (Туркменистан) пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в них примут участие 160 человек от Узбекистана.

Рустам Курбанов также рассказал о подготовке к спортивным играм «Баркамол авлод-2017» в Джизаке, которая находится на заключительной стадии. Учащиеся академических лицеев и профессиональных колледжей будут бороться за 186 комплектов наград в 17 видах спорта. В финальной стадии соревнований примут участие 1655 человек, из них 901 спортсмен, 210 тренеров и 175 судей. Сейчас завершается подготовка объектов к приему участников соревнований, оборудование спортивных арен современным инвентарем и средствами.