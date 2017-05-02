«Паспортные столы» станут дружелюбнее

Часовые ожидания в очередях и хождения из кабинета в кабинет за подписями в подразделениях МВД по въезду-выезду и оформлению гражданства должны уйти в прошлое. О планах по коренному улучшению работы Главного управления миграции и оформления гражданства (таково новое название УВВиОГ) МВД на сессии Международного пресс-клуба во вторник рассказало руководство министерства.

По озвученной информации, 40% жалоб, поступающих в Виртуальную приемную Президента в адрес МВД, касаются вопросов прописки, получения паспорта и гражданства.

«Одним из первых шагов по решению этих проблем станет значительное увеличение штата сотрудников, — сообщил министр внутренних дел генерал-майор Абдусалом Азизов. — Во-вторых, если ранее здесь работали сержанты, теперь будут назначаться офицеры, что обеспечит службу высококвалифицированными и высокообразованными сотрудниками».

Серьезное улучшение работы должно принести широкое внедрение информационных технологий, которое позволит автоматизировать многие процессы и обеспечит оперативный обмен данными.

Заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД полковник Улугбек Ташходжаев уточнил, что уже к концу года в отделениях по всему Узбекистану должна быть введена система электронных очередей. Сейчас разрабатывается проект правительственного решения об этом.

Рабочая группа работает над проектом документа, по которому планируется внедрение системы внутренних и зарубежных паспортов с отменой стикера, дающего право на выезд за границу, сообщил Улугбек Ташходжаев.

Пример перечня документов на получение «выездной визы» для женщин в одном из районных ОВВиГ Ташкента.

Сейчас при оформлении «выездной визы» женщинам в возрасте до 35 лет требуется в дополнение к стандартному набору документов сдать характеристику от махалли или справку с места работы, справки об анализе на ВИЧ и из районной поликлиники (форма 086). Отвечая на вопрос о том, сохранится ли для женщин эта чрезвычайно усложненная процедура, Улугбек Ташходжаев заявил, что в новой системе «с этим проблем не будет».