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1 мая, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

ZTE и Quantenna создали продукты для шлюзов GPON

Корпорация ZTE и компания Quantenna разработали новую GPON-продукцию, обеспечивающую высокую скорость передачи данных.

Сегодня, 17:40   Технологии     на правах рекламы

Корпорация ZTE (Китай) и компания Quantenna Communications (США) разработали новую высококачественную GPON-продукцию на базе чипа 4×4 802.11ac Wave 2 QSR1000. Новый шлюз предназначен для провайдеров со всего мира.

Поскольку скорость оптико-волоконной сети продолжает расти, шлюзы также должны развиваться и поддерживать новые поколения GPON и Wi-Fi для полного домашнего покрытия.

Новая линейка продуктов предлагает большую пропускную способность для обеспечения полного доступа к услугам и удовлетворения мультисценарных требований, а также обеспечивает QoS операторского класса. ZTE является ведущим китайским производителем оборудования для телекоммуникаций и предоставляет свои продукты и решения для операторов из 160 стран.

Хуанг Фузонг, вице-президент ZTE, отметил: «Мы очень рады работать с Quantenna, чтобы предоставлять нашим клиентам высококачественные сетевые устройства. Это стратегическое сотрудничество является одной из наших инициатив по повышению узнаваемости бренда за счет предоставления новых продуктов премиум-класса с высокопроизводительным Wi-Fi от Quantenna».

Лионель Боннот, старший вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса Quantenna, сказал: «Одной из ключевых целей Quantenna является географическая экспансия. Мы рады сотрудничать с ZTE для продвижения нашей продукции среди новых поставщиков услуг».

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