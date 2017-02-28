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Фото: Канал «Узбекистан»

Президент Узбекистана принял главу внешней разведки России

Шавкат Мирзиёев и Сергей Нарышкин обсудили вопросы борьбы с терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью.

Сегодня, 19:41   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который находится в стране с рабочим визитом, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

Шавкат Мирзиёев отметил высокий уровень сотрудничества двух стран в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Сергей Нарышкин высоко оценил уровень взаимодействия в решении актуальных задач по обеспечению безопасности двух государств. Он также передал Шавкату Мирзиёеву приветствие и наилучшие пожелания от Президента России Владимира Путина.

Текст: «Газета.uz»      5 491
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