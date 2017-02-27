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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Архивное фото.

За месяц от бешенства привито 67 тысяч собак

В феврале в Узбекистане реализован комплекс мероприятий по предупреждению бешенства.

Сегодня, 13:05   Общество  

Более 67,4 тысячи собак было привито в Узбекистане в ходе февральского месячника по борьбе с бешенством, сообщили представители Министерства по чрезвычайным ситуациям на пресс-конференции в пятницу.

Всего в стране зарегистрировано свыше 1,4 миллиона домашних собак и кошек, которым сделаны профилактические прививки. В 2011−2016 годах резко выросло количество пострадавших от укуса беспризорных животных — с 49,47 тысячи до 59,67 тысячи человек, из-за чего объем выделяемых на вакцинацию против бешенства средств был увеличен с 1,1 млрд до 7 млрд сумов.

Чаще всего укусам животных подвергались жители Ташкентской области, где зафиксировано 8059 случаев. Следом идут Сурхандарьинская (6594), Бухарская (5688) области и Ташкент (5252). Наименьшее количество пострадавших — в Навоийской области (2708).

87,2% или 51,95 тысячи случаев укусов, полученных от животных, приходится на собак и 6,8% — на кошек. Часть инцидентов происходят с участием других видов домашних животных, грызунов и диких зверей.

В ходе проведенных мероприятий в отношении 145 граждан, нарушивших правила содержания собак на дому, применены административные меры наказания с наложением штрафов на 7,12 млн сумов.

Специалисты выполнили подворный обход 266,47 тысячи домов и провели обучающие семинары и инструктивные занятия в 2940 заведениях, 4783 организациях и ведомствах. Теме бешенства были посвящены 38 теле- и 197 радиопередач.

Текст: «Газета.uz»      1 874

Комментарии

  • Анжелла Круглушина 27 февраля 2017 13:32

    Содержите собаку или кошку хотябы на среднем уровне и ни кто вас кусать не будет, конечно, заведут, бросят, не кормят вовсе, а потом жалуются, что животные виноваты. Я вот знаю одного человека в Той-тепе, он в день дает трем собакам буханку хлеба, ну куда это годится!? Конечно они стали к нам перебегать и подкармиливаться, мы кормим, что делать жалко животных, сказали ему об этом, а ему что? Так же продолжает издеваться над ними. Виноваты сами владельцы, только они и больше ни кто.


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