Обзор мировых новостей

Главы парламентов стран-основательниц ЕС призвали создать федерацию

Руководители нижних палат национальных парламентов Германии, Италии, Франции и Люксембурга призвали к усилению европейской интеграции и созданию федерации на базе существующего ныне Евросоюза, их открытое письмо в воскресенье опубликовала туринская газета La Stampa. «Настал момент продвинуться по направлению к более тесной политической интеграции — федеральному союзу государств, обладающему широкими полномочиями. Мы хорошо знаем, что подобная перспектива вызывает и сильное сопротивление, но инертность некоторых не может стать параличом для всех. Тот, кто верит в европейские идеалы, должен смочь придать им новую жизнь вместо того, чтобы бессильно присутствовать при их медленном закате. А государства-члены, которые не хотят сразу присоединиться к такой более тесной интеграции, должны смочь сделать это позднее», — говорится в документе. Письмо подписали председатель германского бундестага Норберт Ламмерт, глава национального собрания Франции Клод Бартолон, председатель итальянской палаты депутатов Лаура Болдрини и спикер палаты депутатов Люксембурга Марс ди Бартоломео. // РИА Новости

Дональд Трамп заявил о снижении госдолга США за первый месяц его президентства

Дональд Трамп заявил, что за первый месяц его пребывания в должности Президента государственный долг США уменьшился на 12 млрд долларов, однако СМИ никак не отреагировали на этот успех. Об этом Трамп написал в своем Twitter: «СМИ не сообщили, что госдолг в мой первый месяц сократился на 12 млрд долларов, тогда как в первый месяц правления Обамы он вырос на 200 млрд». Президент США также отметил рост промышленного индекса Dow Jones. По его мнению, благодаря этому можно оптимистично оценить будущее бизнеса и рассчитывать на уменьшение безработицы в стране. В ходе предвыборной кампании увеличение числа рабочих мест было одним из основных пунктов программы Трампа. В феврале Министерство труда США опубликовало отчет, согласно которому в стране появилось 227 тысяч новых рабочих мест. // РИА Новости

В Румынии тысячи митингующих выстроились в форме флага Евросоюза

Тысячи человек приняли участие в протестах, которые продолжаются в Румынии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Митингующие собрались на площади Победы в Бухаресте вечером в воскресенье. Участники антиправительственной демонстрации выкрикивали лозунги «Увольнение!» и «Вы воры». Во время акции они сформировали флаг Евросоюза из 12 золотых звезд, расположенных по кругу на синем фоне. Полиция перекрыла дороги, ведущие к площади. Антиправительственные митинги проходят по всей Румынии уже 27 дней подряд. В субботу на юге страны также состоялись акции в поддержку властей. Причиной протестов стали изменения в Уголовный кодекс, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных коррупционеров-сторонников правящей партии. Пятого февраля правительство отменило поправки, однако митинги на улицах продолжаются, участники требуют отставки правительства. // РИА Новости

Nokia 3310 выйдет на рынок во втором квартале 2017 года

Финская компания HMD Global (обладает лицензией на выпуск смартфонов под брендом Nokia) начнет глобальные продажи современной версии классического кнопочного телефона Nokia 3310 во втором квартале. Об этом заявили представители компании на презентации в рамках Mobile World Congress 2017. Впервые Nokia 3310 был выпущен в 2000 году, этот телефон известен долгой жизнью аккумулятора и прочностью. Обновленный аппарат сможет работать 22 часа в режиме разговора и месяц в режиме ожидания, его стоимость составит 49. Новая Nokia 3310 имеет 2-мегапиксельную камеру, MicroSD-слот и MP3-плеер. Телефон будет доступен в четырех цветах: глянцевых красном и желтом, а также матовых сером и синем. Вместе с Nokia 3310 на MWC были презентованы три смартфона: Nokia 6, Nokia 5, а также Nokia 3. Новая линейка работает на операционной системе Android Nougat, на всех устройствах по умолчанию установлено приложение Google Assistant. Розничная цена этих устройств составит от 139 до 229 евро в зависимости от модели. // РБК



Объявлены победители «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук. Лучшим режиссером стал Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»). В номинации «Лучшая актриса» «Оскар» получила Эмма Стоун за роль в фильме «Ла-Ла Ленд», лучшим актером стал Кейси Аффлек, сыгравший главную роль в фильме «Манчестер у моря». Главной награды церемонии — «Лучший фильм» — удостоился «Лунный свет». // The Oscar

Текст: «Газета.uz» 299