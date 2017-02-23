В пожаре в Ташкенте пострадали 16 человек (+фото)

В результате сильного пожара, произошедшего вечером 23 февраля в Чиланзарском районе Ташкента, были госпитализированы 16 человек, сообщили «Газете.uz» в Управлении пожарной безопасности (УПБ) ГУВД Ташкента.

Информация о возгорании в административном здании по адресу Чиланзар, массив Ц, ул. Чупонота, д. 28а поступила в центральный диспетчерский центр УПБ в 16:36. К моменту прибытия через 10 минут на место происшествия двух автоэкипажей районной пожарной службы огнем были охвачены первые три этажа пятиэтажного здания. Были вызваны дополнительные экипажи.

В 17:13 к месту пожара прибыли еще 12 автоэкипажей из Чиланзарского и четырех других районов, а также Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана. Действиями пожарных огонь был локализован к 18:06 и полностью потушен в 18:16. Огонь полностью повредил первые три этажа здания на площади 800 кв. м, а также частично четвертый и пятый этажи. Причины возгорания сейчас уточняются.

Пожарными были спасены из огня 70 человек, из них 14 были госпитализированы в Республиканский центр экстренной медицинской помощи для оказания первой помощи. Два человека были направлены в отделение травматологии, один из них был выписан после оказания первой помощи, второму поставлен диагноз «повреждение позвоночника».

Первые три этажа пострадавшего здания принадлежат компании по пошиву одежды Hamza Collection, на четвертом находится компания «ДИ-Ихлос», на пятом — Проектный институт лесного хозяйства. В восточной части здания размещается прокуратура Ташкентской области.

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Текст: «Газета.uz» 16 758