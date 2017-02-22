Милиционеры предотвратили попытку изнасилования в Ташкенте

Сотрудникам Алмазарского РУВД Ташкента удалось предотвратить попытку изнасилования, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

17 февраля в 19:30 сотрудники, несущие службу на улице Аллон, услышали голос женщины из стоявшего на обочине автомобиля Matiz. Подойдя ближе, они увидели, что на заднем сиденье мужчина пытается изнасиловать девушку, несмотря на ее сопротивление.

Двери машины были закрыты изнутри. Один из милиционеров сумел открыть переднюю дверь, в это время мужчина из автомобиля ударил его ножом. Несмотря ранения в ладонь, милиционер свернул руку и обезвредил злоумышленника.

В РУВД выяснилось, что мужчина 1988 года рождения насильно посадил в автомобиль девушку, в вечернее время возвращавшуюся с работы.

Ранее мужчина был судим по статье 277 Уголовного кодекса (хулиганство) и освобожден по акту амнистии. Автомобилем он управлял без доверенности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 25, 118 и 219 УК, проводятся следственные действия.

Текст: «Газета.uz» 1 971