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Незаконная вырубка деревьев в НИИ им. Мирзаева подтвердилась

Факты незаконной рубки деревьев на территории НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени Мирзаева (бывший НИИ Шредера) подтвердились.

Сегодня, 17:43   Общество  

Информация о варварской вырубке деревьев на территории Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева (бывший НИИ имени Шредера) подтвердилась.

Ряд ветеранов института обратился по поводу массовой рубки деревьев, многие из которых имеют почти вековой возраст, в государственные органы и СМИ. Проверка инспекторов по охране природы подтвердила эти факты.

«Газета.uz» обратилась за комментариями как в сам институт, так и в Государственный комитет Узбекистана по охране природы. Генерального директора на месте не оказалось, он находится в командировке, поэтому ситуацию прояснил его заместитель Жамолиддин Файзиев. По его словам, на территории института действительно было вырублено 39 деревьев, засохших и зараженных. На всю порубку в институте имеются разрешительные документы, отметил он.

Другую информацию озвучили в Госкомприроды. В официальном сообщении ведомства, полученном редакцией, говорится, что инспекторами по охране природы для «выяснения фактов незаконной рубки деревьев в январе 2017 года на территории НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева проведено всестороннее изучение ситуации с выездом на место».

Проверка, по словам сотрудников природоохранного ведомства, началась еще до публикаций в СМИ, и она позволила выявить ряд нарушений.

Хокимиятом Зангиатинского района Ташкентской области на основании представленного НИИ «заявления на получение разрешения на санитарную рубку деревьев по согласованию с территориальным комитетом по охране природы и экспертного заключения НИИ защиты растений выдано разрешение на рубку 69 засохших и зараженных деревьев».

Однако изучение схемы вырубки деревьев показало, что из 69 разрешенных к рубке вырублены были только 58. Обследование остальной территории показало, что «кроме этих 58 деревьев, без разрешения вырублены еще 52 дерева. По оставшимся пням удалось определить, что 22 дерева были высохшими, а 30 (ясень — 12, айланта — 5, тополь — 2, тутовое дерево — 2, можжевельник — 4, дуб — 1, гледичия — 1, неизвестной породы — 3) вполне здоровые деревья».

Материалы о правонарушениях направлены в органы прокуратуры Ташкентской области и по ним уже ведется следственная проверка.

Текст: Санджар Якубов      4 952
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