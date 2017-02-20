Недобросовестные аптеки и их работников будут вносить в реестры

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
В Узбекистане будут сформированы реестры адресов и работников аптечных учреждений, действие лицензии которых было прекращено вследствие выявленных нарушений законодательства, в том числе за грубое нарушение порядка ценообразования лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Сведения, внесенные в реестры, исключаются по истечении трех лет.
Дополнение в Положение о порядке лицензирования фармацевтической деятельности (утверждено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 2010 года) внесено постановлением Президента Узбекистана от 14 февраля «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, лицензирования фармацевтической деятельности».
Согласно дополнениям в Правила реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных учреждениях, все аптечные учреждения обязаны размещать на видном месте Перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения с фиксированными ценами на государственном и русском языках.
Вместе с лекарственным средством или изделием медицинского назначения покупателю, наряду с кассовым чеком, должен выдаваться товарный чек, в котором указываются наименование лекарственного средства или изделия медицинского назначения с идентификационными сведениями (наименование, дозировка, расфасовка, количество), данные лица, осуществляющего его отпуск, дата отпуска и цена.
Товарный и кассовый чеки, полученные по результатам проверочной закупки или контролируемого приобретения, проведенного правоохранительными органами в установленном законодательством порядке, удостоверяющие факт реализации лекарственного средства или изделия медицинского назначения с нарушением порядка ценообразования, могут служить одним из оснований для приостановления или прекращения действия лицензии аптечного учреждения.
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Комментарии
Да-нужен контроль. Куда не смотри-аптеки. Народ идет туда когда очень нужно. Просто проценты ставить надо поменьше. Ну скажем Индийский Фестал от 4500 до 6000 сум есть. Откуда такая разная цена? Сегодня не для богатства надо продавать лекарства, а для выздоровления нашего народа. Есть дешевые и хорошие аптеки-там почти все есть. А есть и стоит парень в аптеке без белого халата и разговаривать не хочет. Таких можно просто закрыть навсегда. Не только в аптеках-везде надо проверить цены: рынки, магазины продуктовые и т. д.
Настало время привести в порядок обеспечения населения Ташкента лекарственными средствами с соответствующими ценами, устранить “спекулянтов“ в аптеках столицы.