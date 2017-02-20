Недобросовестные аптеки и их работников будут вносить в реестры

В Узбекистане будут сформированы реестры адресов и работников аптечных учреждений, действие лицензии которых было прекращено вследствие выявленных нарушений законодательства, в том числе за грубое нарушение порядка ценообразования лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Сведения, внесенные в реестры, исключаются по истечении трех лет.

Дополнение в Положение о порядке лицензирования фармацевтической деятельности (утверждено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 2010 года) внесено постановлением Президента Узбекистана от 14 февраля «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, лицензирования фармацевтической деятельности».

Согласно дополнениям в Правила реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных учреждениях, все аптечные учреждения обязаны размещать на видном месте Перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения с фиксированными ценами на государственном и русском языках.

Вместе с лекарственным средством или изделием медицинского назначения покупателю, наряду с кассовым чеком, должен выдаваться товарный чек, в котором указываются наименование лекарственного средства или изделия медицинского назначения с идентификационными сведениями (наименование, дозировка, расфасовка, количество), данные лица, осуществляющего его отпуск, дата отпуска и цена.

Товарный и кассовый чеки, полученные по результатам проверочной закупки или контролируемого приобретения, проведенного правоохранительными органами в установленном законодательством порядке, удостоверяющие факт реализации лекарственного средства или изделия медицинского назначения с нарушением порядка ценообразования, могут служить одним из оснований для приостановления или прекращения действия лицензии аптечного учреждения.

Текст: «Газета.uz» 2 530