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17 февраля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Руководителей столичных медучреждений будет назначать хоким

Назначать руководителей Главного управления здравоохранения, районных медобъединений и главврачей медцентров теперь будет хоким Ташкента.

Сегодня, 19:44   Общество  

Право назначения главных врачей медицинских центров Ташкента, а также руководителей Главного управления здравоохранения города, городского диагностического центра и районных медицинских объединений получил хоким столицы.

Как сообщила на брифинге в пятницу заместитель хокима, председатель Комитета женщин Ташкента Фарида Абдурахимова, постановление об этом 7 февраля подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Раньше правом назначения обладало Министерство здравоохранения.

Решением хокима столицы Рахмонбека Усманова от 17 февраля о повышении эффективности реформ в системе здравоохранения города предусмотрено внедрение механизма ротации руководителей медучреждений, проработавших в одном месте более 10 лет. Документом также запланировано проведение аттестации работников медучреждений.

Текст: «Газета.uz»      3 469
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