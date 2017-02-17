Руководителей столичных медучреждений будет назначать хоким

Фото: «Газета.uz»
Право назначения главных врачей медицинских центров Ташкента, а также руководителей Главного управления здравоохранения города, городского диагностического центра и районных медицинских объединений получил хоким столицы.
Как сообщила на брифинге в пятницу заместитель хокима, председатель Комитета женщин Ташкента Фарида Абдурахимова, постановление об этом 7 февраля подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Раньше правом назначения обладало Министерство здравоохранения.
Решением хокима столицы Рахмонбека Усманова от 17 февраля о повышении эффективности реформ в системе здравоохранения города предусмотрено внедрение механизма ротации руководителей медучреждений, проработавших в одном месте более 10 лет. Документом также запланировано проведение аттестации работников медучреждений.
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