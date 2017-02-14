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Фото: «Газета.uz»

Заправки UzGazOil сменили вывеску

Автозаправки UzGazOil перешли под бренд «Узбекнефтегаз».

Сегодня, 09:43   Экономика  

Сеть автозаправочных станций UzGazOil перешла под бренд «Узбекнефтегаз». На АЗС, АГЗС и АГНКС сети в Ташкенте и регионах уже сменились вывески.

Как сообщили «Газете.uz» в компании «Узнефтмахсулот», изменение связано с присоединением UzGazOil к АК «Узнефтмахсулот».

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» с 2011 года является владельцем 100% акций ООО UzGazOil.

9 февраля было издано постановление правительства Узбекистана о реорганизации UzGazOil путем присоединения к «Узнефтмахсулот» в счет увеличения доли «Узбекнефтегаза» в уставном фонде «Узнефтмахсулот».

Текст: «Газета.uz»      4 356

Комментарии

  • Владимир Владимиров 14 февраля 2017 09:59

    Государственные управляющие не всегда самые эффективные менеджеры. Сектор дистрибуции ГСМ нужно приватизировать, сделать конкурентоспособным. Тогда повысится качество ГСМ, его обслуживания, будут наливать на все 100 проц, меньше будет воровства.

  • Azamat Nabiev 14 февраля 2017 10:00

    Сифат самарадорлигини ошириш максадида килинган ажойиб иш.

  • Seldon Harry Isaakovich 14 февраля 2017 10:04

    А зачем вывеску менять? Про эстетические вещи говорить не буду, но Узгазоил уже привычный бренд, ассоциирующийся с лучшим сервисом и качеством бензина. Если была передана 100% доля в ООО, то и права на товарный знак должны были перейти, т.ч. юридических оснований для смены не должно быть.


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