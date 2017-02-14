Заправки UzGazOil сменили вывеску

Фото: «Газета.uz»
Сеть автозаправочных станций UzGazOil перешла под бренд «Узбекнефтегаз». На АЗС, АГЗС и АГНКС сети в Ташкенте и регионах уже сменились вывески.
Как сообщили «Газете.uz» в компании «Узнефтмахсулот», изменение связано с присоединением UzGazOil к АК «Узнефтмахсулот».
Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» с 2011 года является владельцем 100% акций ООО UzGazOil.
9 февраля было издано постановление правительства Узбекистана о реорганизации UzGazOil путем присоединения к «Узнефтмахсулот» в счет увеличения доли «Узбекнефтегаза» в уставном фонде «Узнефтмахсулот».
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Комментарии
Государственные управляющие не всегда самые эффективные менеджеры. Сектор дистрибуции ГСМ нужно приватизировать, сделать конкурентоспособным. Тогда повысится качество ГСМ, его обслуживания, будут наливать на все 100 проц, меньше будет воровства.
Сифат самарадорлигини ошириш максадида килинган ажойиб иш.
А зачем вывеску менять? Про эстетические вещи говорить не буду, но Узгазоил уже привычный бренд, ассоциирующийся с лучшим сервисом и качеством бензина. Если была передана 100% доля в ООО, то и права на товарный знак должны были перейти, т.ч. юридических оснований для смены не должно быть.