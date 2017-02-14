Заправки UzGazOil сменили вывеску

Сеть автозаправочных станций UzGazOil перешла под бренд «Узбекнефтегаз». На АЗС, АГЗС и АГНКС сети в Ташкенте и регионах уже сменились вывески.

Как сообщили «Газете.uz» в компании «Узнефтмахсулот», изменение связано с присоединением UzGazOil к АК «Узнефтмахсулот».

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» с 2011 года является владельцем 100% акций ООО UzGazOil.

9 февраля было издано постановление правительства Узбекистана о реорганизации UzGazOil путем присоединения к «Узнефтмахсулот» в счет увеличения доли «Узбекнефтегаза» в уставном фонде «Узнефтмахсулот».

Текст: «Газета.uz» 4 356