Главы Узбекистана и Туркменистана провели телефонный разговор

14 февраля состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщило УзА.

Глава государства сердечно поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на выборах Президента Туркменистана и пожелал ему больших успехов на высоком государственном посту.

Было подчеркнуто, что «результаты выборов стали еще одним ярким свидетельством высочайшего доверия и полной поддержки туркменским народом проводимых в Туркменистане глубоко продуманных общественно-политических и социально-экономических реформ, направленных на обеспечение роста благосостояния народа, динамичное развитие и процветание страны».

В ходе беседы главы двух государств обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной политики. Были отмечены активное продвижение внешнеполитического курса Туркменистана и успешная реализация инициатив Гурбангулы Бердымухамедова на международной арене.

Президенты выразили удовлетворение значительной активизацией межгосударственных отношений на различных уровнях и расширением взаимовыгодного сотрудничества. Стороны положительно оценили итоги обмена рабочими визитами высоких правительственных делегаций Узбекистана и Туркменистана, а также взаимодействие на уровне регионов двух стран.

Главы государств подтвердили обоюдную заинтересованность в динамичном развитии конструктивного и открытого диалога между двумя братскими странами, а также выразили готовность задействовать имеющийся значительный потенциал для наращивания плодотворных связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

В заключение беседы Шавкат Мирзиёев пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Туркменистана — мира и дальнейшего процветания.

«Беседа прошла в традиционно теплой и дружественной атмосфере, присущей диалогу лидеров Узбекистана и Туркменистана», — отмечает УзА.

Текст: «Газета.uz» 2 011