Граждане поддерживают инициативы об увековечении памяти Ислама Каримова

Более 97% участников экспресс-опроса центра «Ижтимоий фикр», проведенного в столице, поддержали инициативы по увековечению памяти Ислама Каримова, предусмотренные в недавнем постановлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщили в центре, особенно респонденты выделили установку памятников первому Президенту страны в Ташкенте, Самарканде и Карши, присвоение его имени ряду важнейших объектов, организацию Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова и другие меры.

Участники опроса поддержали инициативу о ежегодном праздновании дня рождения первого Президента 30 января и установлении днем его памяти 2 сентября, решение об учреждении Государственной стипендии имени Ислама Каримова, создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности политика.

В качестве своих предложений респонденты высказались за то, чтобы назвать в каждом городе республики одну из улиц именем Ислама Каримова, треть опрошенных предложила учредить специальный грант для лучших предпринимателей и фермеров имени первого Президента, высказаны мнения об организации учебного курса в образовательных учреждениях, где изучалась бы жизнь и государственная деятельность Ислама Каримова.

Участники опроса также предложили учредить премию имени первого Президента и присуждать ее в рамках международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» в Самарканде, проведение которого инициировал Ислам Каримов.

Респонденты дополнительно предложили учредить премию имени Ислама Каримова за достижения в спорте, особенно в рамках трехступенчатой системы «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» и Универсиады.

Текст: «Газета.uz» 1 049