Программа малых грантов ГЭФ поддержит инициативы фермеров

Программа малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ) начала проведение ряда семинаров для ознакомления фермеров и других заинтересованных лиц с продвижением инновационных технологий в аграрном секторе, а также с возможностью получения грантов от этой организации.

Первый семинар, прошедший в среду в Ташкенте, дал возможность аграриям столичной области ознакомиться с рядом проектов, продвигаемых ПМГ в области внедрения в сельскохозяйственный сектор передовых и экологически практичных технологий. Аналогичные семинары пройдут в четверг в Гулистане и в пятницу — в Джизаке.

«В 2016 году мы одобрили новую стратегию работы программы, — рассказал национальный координатор ПМГ ГЭФ Алексей Волков. — Решили сфокусироваться на трех областях — Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской, чтобы работать с аграрными ландшафтами этих регионов».

Специалисты программы помогут фермерам определить свои возможности в продвижении собственных инновационных проектов в сельскохозяйственной сфере с помощью ПМГ ГЭФ.

Примером подобных инноваций служит проект «Лесонасаждение на территориях с засушливым климатом и в предгорьях путем выращивания плантаций фисташковых деревьев местным населением». Начатый в поддержку инициативы одного джизакского фермера, сегодня проект принял широкие масштабы благодаря поддержке ПМГ.

Экономический анализ затрат и выгод, а также работа по распространению информации об этой практике, знаний и опыта, проводимая специалистами программы в течение шести лет, дала хороший результат. Только в Джизакской области планируют засадить миндальными и фисташковыми деревьями 4500 га предгорных угодий.

Еще целый ряд инициатив, поддержанных ПМГ, имели успех и благодаря содействию партнеров распространились по республике. Это проект «Внедрение лазерной планировки для эффективного землепользования», а также «Продвижение технологии использования биогаза», которая позволяет получать в сельской местности не только энергию, но и органические удобрения. Всего ПМГ реализовала и реализует более 80 проектов в Узбекистане.

Сейчас ПМГ продвигает проекты в почвозащитном земледелии, такие как система нулевой обработки почвы и сидерации, а также энергетике.

«Мы хотим распространить среди сельского населения привычку „Сажать для себя дрова самим“, — поделился Алексей Волков. — Выпущенное ПМГ руководство знакомит людей с возможностью выращивать на приусадебных участках рядом с домами определенные виды деревьев, не требующих большого ухода, чтобы получать необходимое топливо, а не вырубать лесополосы или дикие насаждения».

Принять участие в Программе малых грантов может любой, у кого есть оригинальный проект или просто желание сделать что-то экономически эффективное и рациональное для родной природы. Приветствуются любые инициативы, направленные на улучшение экосистемы или ландшафта, сохранение природных ресурсов.

Помощь ПМГ не ограничивается единичными проектами. Доказавшие свою экологическую и экономическую эффективность инициативы получают развитие при помощи механизма распространения технологий. С ними знакомят широкий круг людей и помогают с их внедрением. А выгода для природы достигается путем многократного повторения этих практик.

Текст: Санджар Якубов​ 361