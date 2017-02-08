Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 февраля провел видеоселекторное совещание со специалистами здравоохранения, сообщило УзА. На нем рассматривалось исполнение задач, намеченных на первой встрече с представителями сферы 5 января.

В совещании участвовали руководители ряда министерств и ведомств, ректоры медицинских вузов, директора республиканских специализированных медицинских центров, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента, районов и городов, а также руководители учреждений здравоохранения.

Глава государства, анализируя проблемы в системе здравоохранения, подробно остановился на необходимости эффективно работать над их устранением, персональной ответственности руководителей. Президент отметил, что работа по изменению положения дел в сфере здравоохранения на местах ведется не на должном уровне. Это подтверждает поступление в народные приемные и виртуальную приемную Президента множества заявлений и жалоб от населения.

В неудовлетворительном состоянии находится работа первичных медицинских учреждений, особенно сельских врачебных пунктов, семейных поликлиник, патронажной и службы скорой медицинской помощи. Не на требуемом уровне исполняются поручения по обеспечению больниц и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе по созданию социальных аптек.

Неэффективно ведется работа по укомплектованию медицинских учреждений квалифицированными кадрами и совершенствованию деятельности республиканских специализированных медицинских центров. Не уделяется должного внимания работе по развитию частного сектора в системе здравоохранения.

Медицинская служба — один из важных факторов обеспечения интересов человека, подчеркнул Президент. Работники сферы должны ходить по домам, принимать меры по профилактике заболеваний, и люди должны чувствовать эту заботу. Для этого необходимо повышать культуру, духовность, ответственность медицинских работников, менять их отношение к работе и пациентам, сказал глава государства.

Отмечалась необходимость пересмотра дислокации сельских врачебных пунктов, оптимизации неэффективных СВП, направления затрачиваемых на них средств на материально-техническое укрепление активно посещаемых СВП, при необходимости преобразования некоторых из них в поликлиники, стимулирования труда квалифицированных врачей. Отдельное внимание уделялось вопросам создания условий для круглосуточной работы сельских врачебных пунктов.

Квалифицированные врачи специализированных медицинских центров, республиканских и областных клиник по графику должны проводить приемы в сельских врачебных пунктах и семейных поликлиниках, сказал руководитель страны. В этом случае народ будет доволен медицинскими услугами.

На совещании говорилось о необходимости совершенствования деятельности Министерства здравоохранения и его территориальных подразделений, укрепления сотрудничества специализированных центров с медицинскими объединениями в районах, а этих объединений — с сельскими врачебными пунктами и поликлиниками.

Нужно конкретно определить, какие виды медицинских услуг оказываются бесплатно, а какие — на платной основе. Эта информация должна быть доступна для каждого, отметил Шавкат Мирзиёев.

Для недопущения реализации лекарственных средств в незаконном порядке по завышенным ценам Президент поручил открыть линии «телефона доверия» в департаменте при Генеральной прокуратуре. Эти номера телефонов будут вывешены в каждой аптеке и будут сообщены по телевидению.

Текст: «Газета.uz» 4 147