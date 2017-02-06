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6 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Делегации Узбекистана посетили два велаята Туркменистана

Делегации Бухарской и Хорезмской областей Узбекистана побывали с визитами в Лебапском и Дашогузском велаятах Туркменистана.

Сегодня, 14:07   Политика  

4−5 февраля состоялись визиты делегаций Бухарской и Хорезмской областей Узбекистана в Лебапский и Дашогузский велаяты Туркменистана соответственно, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В рамках поездок проведены встречи и переговоры с участием глав администраций, представителей деловых и общественных кругов указанных регионов двух стран.

Стороны выразили удовлетворение складывающимся высоким уровнем отношений доверия и взаимного уважения между братскими странами и народами.

«Была отмечена важность продвижения прямых и тесных партнерских контактов на межрегиональном уровне, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении МИДа.

В ходе поездок для узбекских делегаций были организованы ознакомительные посещения производственно-промышленных предприятий и объектов культуры Лебапского и Дашогузского велаятов Туркменистана.

Текст: «Газета.uz»      519
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