ФАО предупредила о распространении пшеничной ржавчины в регионе

Пшеничная ржавчина, принадлежащая к семейству грибковых заболеваний и способная вызвать 100-процентную потерю урожая некоторых уязвимых сортов пшеницы, стремительно распространяется по Европе, Африке и Азии. Эти выводы сделаны на основании двух новых исследований, проведенных учеными в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

Доклады, опубликованные в журнале Nature после их публикации Орхусским университетом (Aarhus University) и Международным центром улучшения кукурузы и пшеницы (СИММИТ), свидетельствуют о появлении в прошлом году новых видов как желтой ржавчины, так и стеблевой ржавчины в различных регионах мира.

В то же время существующие виды ржавчины распространились в новых странах, и исследования подтверждают необходимость раннего выявления и принятия мер в целях недопущения крупного ущерба для урожая пшеницы.

Пшеничная ржавчина стремительно распространяется на большие расстояния при помощи ветра. Если вовремя не обнаружить ее и не принять меры, она может всего за несколько недель превратить здоровый урожай до клубки желтых листьев, черных стеблей и сморщенных зерен.

Снизить ущерб помогают фунгициды, но решающее значение имеют раннее обнаружение и быстрые действия, а также стратегии интегрированного управления в долгосрочной перспективе, отмечает ФАО.

В Центральной Азии, Африке и Европе в минувшем году боролись с новыми штаммами желтой ржавчины, раньше не встречавшейся на полях. В частности, в Узбекистане зафиксированы вспышки желтой ржавчины AF2012 — штамма, обнаруженного в 2016 году. Ранее AF2012 встречался только в Афганистане.

ФАО в сотрудничестве с партнерами наращивает усилия по подготовке специалистов по борьбе с ржавчиной в пострадавших странах, повышая их способность обнаруживать и управлять новыми видами пшеничной ржавчины.

Результаты исследования базируются на серии тренингов, проведенных Международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА), Орхусским университетом, СИММИТ и ФАО.

Текст: «Газета.uz» 671