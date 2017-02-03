Главой представительства ВОЗ стала Лианне Куппенс

3 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного главу представительства Всемирной организации здравоохранения Лианне Куппенс, сообщила пресс-служба МИДа.

Лианне Куппенс вручила министру письмо генерального директора ВОЗ Маргарет Чен о своем назначении в Узбекистан.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития взаимодействия между Узбекистаном и ВОЗ, ход реализации совместных проектов и приоритетные направления расширения сотрудничества в рамках задач, стоящих перед здравоохранением Узбекистана.

Текст: «Газета.uz» 1 206