EN РУ O`Z ЎЗ
3 февраля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Лианне Куппенс.

Фото: Анвар Ильясов / МИД

Главой представительства ВОЗ стала Лианне Куппенс

Абдулазиз Камилов принял нового главу представительства ВОЗ в Узбекистане Лианне Куппенс.

Сегодня, 15:51   Политика  

3 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного главу представительства Всемирной организации здравоохранения Лианне Куппенс, сообщила пресс-служба МИДа.

Лианне Куппенс вручила министру письмо генерального директора ВОЗ Маргарет Чен о своем назначении в Узбекистан.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития взаимодействия между Узбекистаном и ВОЗ, ход реализации совместных проектов и приоритетные направления расширения сотрудничества в рамках задач, стоящих перед здравоохранением Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      1 206
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 16:48

Президент посетил строительство путепровода в Чиланзарском районе

Сегодня, 15:34

Пожилые болельщики смогут бесплатно посещать матчи «Локомотива»

Сегодня, 11:59

Глава Федерации гимнастики переизбрана

Сегодня, 11:48

МОТ: Узбекистан прекратил практику детского труда при сборе хлопка

Сегодня, 10:49

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:00

Небольшое землетрясение ощущалось в Ташкенте

Вчера, 21:13

Пенсии будут выплачиваться полностью в наличной форме

Вчера, 18:48

Мининфоком возглавил Шерзод Шерматов

Популярное

Узбекистан готов создать «самые благоприятные условия» для компаний США

Пенсии будут выплачиваться полностью в наличной форме

Ожидается резкое ухудшение погоды

Мининфоком возглавил Шерзод Шерматов