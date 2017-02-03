Президент посетил строительство путепровода в Чиланзарском районе

Шавкат Мирзиёев.
Фото: Аъло Абдуллаев / УзА
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 февраля посетил место строительства нового путепровода на пересечении улиц Бунёдкор и Мукими в Чиланзарском районе Ташкента. Об этом сообщило УзА.
Шестиполосный путепровод будет иметь протяженность 900 м, высоту — 6 м и ширину — 24 м.
По обеим сторонам путепровода возводятся крытые надземные пешеходные переходы.
Сдача путепровода в эксплуатацию намечена уже к празднику Навруз.
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