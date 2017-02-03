Президент посетил строительство путепровода в Чиланзарском районе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 февраля посетил место строительства нового путепровода на пересечении улиц Бунёдкор и Мукими в Чиланзарском районе Ташкента. Об этом сообщило УзА.

Шестиполосный путепровод будет иметь протяженность 900 м, высоту — 6 м и ширину — 24 м.

По обеим сторонам путепровода возводятся крытые надземные пешеходные переходы.

Сдача путепровода в эксплуатацию намечена уже к празднику Навруз.

Текст: «Газета.uz» 0