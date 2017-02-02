Мост через Аму-Бухарский канал сдадут к Наврузу

Фото: uzavtoyul.uz
На 184-м км автомобильной дороги международного значения А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» строится новый мост через Аму-Бухарский канал, сообщила компания «Узавтойул».
Проектирование моста было начато в июле 2016 года, тогда произошло обрушение старой части моста, построенной в 1961 году. Строительство ведет Кашкадарьинское специализированное ремонтно-эксплуатационное предприятие по содержанию мостового хозяйства.
Стоимость проекта составляет более 11,8 млрд сумов, сдача в эксплуатацию намечена в канун Навруза.
Мост длиной 72,5 м будет иметь проезжую часть с двусторонним движением, ширина каждой — более 10 м. По обеим сторонам строятся пешеходные тротуары шириной почти 1,5 м.
На опорные берега устанавливаются 72 бетонные сваи, а на среднюю опорную часть — 104 металлические трубы длиной 14 м каждая.
«В целях привязки строящегося моста к существующей основной дороге также строятся новые асфальтобетонные дороги со стороны Бухары и со стороны Карши», — сообщил руководитель мостостроительной организации Камолиддин Махкамов.
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