Мост через Аму-Бухарский канал сдадут к Наврузу

На 184-м км автомобильной дороги международного значения А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» строится новый мост через Аму-Бухарский канал, сообщила компания «Узавтойул».

Проектирование моста было начато в июле 2016 года, тогда произошло обрушение старой части моста, построенной в 1961 году. Строительство ведет Кашкадарьинское специализированное ремонтно-эксплуатационное предприятие по содержанию мостового хозяйства.

Стоимость проекта составляет более 11,8 млрд сумов, сдача в эксплуатацию намечена в канун Навруза.

Мост длиной 72,5 м будет иметь проезжую часть с двусторонним движением, ширина каждой — более 10 м. По обеим сторонам строятся пешеходные тротуары шириной почти 1,5 м.

На опорные берега устанавливаются 72 бетонные сваи, а на среднюю опорную часть — 104 металлические трубы длиной 14 м каждая.

«В целях привязки строящегося моста к существующей основной дороге также строятся новые асфальтобетонные дороги со стороны Бухары и со стороны Карши», — сообщил руководитель мостостроительной организации Камолиддин Махкамов.

Текст: «Газета.uz» 7 084