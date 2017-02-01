Недавний указ Президента США о временном приостановлении въезда в Соединенные Штаты иностранных граждан из ряда стран не относится к гражданам Узбекистана, уточнило американское посольство в Ташкенте.

Исключение составят лица, одновременно имеющие гражданство семи стран, на которых распространяется указ: Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Йемен и Сомали.

«Граждане Узбекистана, как и раньше, могут продолжать подавать заявления на получение всех категорий виз», — отмечает посольство.

Кроме того, граждане Узбекистана по-прежнему могут воспользоваться «Программой обращения за неиммиграционной визой без прохождения собеседования», которая позволяет некоторым заявителям не проходить собеседование с консульским офицером.

В сообщении также говорится, что под действие указа не попадают определенные поездки, осуществляемые в официальных правительственных целях, в целях, связанных с официальным бизнесом или совершаемые от имени специализированных международных организаций, от имени Организации Североатлантического договора или поездки некоторых официальных лиц.

Текст: «Газета.uz» 574