Фото: fb.com/usdos.uzbekistan
Недавний указ Президента США о временном приостановлении въезда в Соединенные Штаты иностранных граждан из ряда стран не относится к гражданам Узбекистана, уточнило американское посольство в Ташкенте.
Исключение составят лица, одновременно имеющие гражданство семи стран, на которых распространяется указ: Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Йемен и Сомали.
«Граждане Узбекистана, как и раньше, могут продолжать подавать заявления на получение всех категорий виз», — отмечает посольство.
Кроме того, граждане Узбекистана по-прежнему могут воспользоваться «Программой обращения за неиммиграционной визой без прохождения собеседования», которая позволяет некоторым заявителям не проходить собеседование с консульским офицером.
В сообщении также говорится, что под действие указа не попадают определенные поездки, осуществляемые в официальных правительственных целях, в целях, связанных с официальным бизнесом или совершаемые от имени специализированных международных организаций, от имени Организации Североатлантического договора или поездки некоторых официальных лиц.
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