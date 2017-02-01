EN РУ O`Z ЎЗ
2 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Мукимжон Кодиров / УзА

Центры «одно окно» переданы от хокимиятов Минюсту

Центры «одно окно» переданы Минюсту, количество оформляемых через них лицензий и разрешений увеличат с 16 до 102.

Вчера, 22:29   Экономика  

Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно» будут переданы из структуры хокимиятов районов и городов в ведение Министерства юстиции Узбекистана. Это предусмотрено постановлением Президента от 1 февраля «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства».

Как отмечается в официальном комментарии к постановлению, изменения направлены на недопущение волокиты, бюрократических барьеров и формализма в процессе оказания предпринимательским структурам госуслуг, а также кардинальное повышение их качества и эффективности путем широкого использования информационно-коммуникационных технологий.

В документе подчеркивается, что в сфере прохождения лицензионных и разрешительных процедур и подключения к инженерно-коммуникационным сетям сохраняется ряд системных проблем, препятствующих эффективной организации оказания государственных услуг по принципу «одно окно».

«Субъекты предпринимательства все еще вынуждены обращаться в различные государственные структуры и инстанции для начала своей деятельности, недостаточно используются возможности современных ИКТ в процессе оформления лицензий и разрешительных документов, большинство государственных услуг, к сожалению, оказывается традиционным способом в бумажной форме», — говорится в комментарии.

В соответствии с постановлением государственная регистрация всех субъектов предпринимательства, за исключением банков и кредитных бюро, их филиалов и представительств, возложена на центры «одно окно». Это позволит создать единую систему государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства взамен действующей разрозненной системы.

Минюст определен в качестве уполномоченного органа, осуществляющего общее руководство деятельностью центров «одно окно» и контроль за соблюдением законодательства об оказании государственных услуг субъектам предпринимательства. В структуре министерства (на базе Управления государственной регистрации юридических лиц) образовано Управление по координации и развитию оказания государственных услуг с отделами на местах.

Для оперативного решения проблемных вопросов, препятствующих эффективному оказанию госуслуг через центры «одно окно», образуются Республиканская и территориальные комиссии по координации деятельности в сфере оказания государственных услуг субъектам предпринимательства. Территориальные комиссии возглавят прокуроры Каракалпакстана, областей, районов и городов.

Постановлением предусматривается поэтапное внедрение механизма оформления через центры «одно окно» дополнительно 86 видов самых востребованных лицензий и разрешений (сейчас их количество составляет 16). Центры «одно окно» самостоятельно осуществляют все необходимые процедуры согласования выдачи лицензий и разрешений с другими ведомствами, без участия субъекта предпринимательства.

С 1 января 2018 года отменяется требование об обязательном оформлении лицензий и разрешений, выдаваемых через центры «одно окно», на специальных бланках в бумажной форме путем создания возможности получения посредством комплекса информационных систем (КИС) «Лицензия» сведений о выданных, приостановленных, возобновленных, переоформленных, аннулированных, а также прекращенных действием разрешениях и лицензиях. КИС «Лицензия» будет запущен в первом квартале 2017 года. Предприниматели смогут не только получать через него госуслуги в электронной форме, но и отслеживать ход и результат рассмотрения заявлений.

Текст: «Газета.uz»      3 077
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 19:23

Ожидается резкое ухудшение погоды

Вчера, 18:59

Президент принял главу Американо-Узбекской торговой палаты

Вчера, 17:44

Избран новый председатель Национальной паралимпийской ассоциации

Вчера, 15:14

НАК в 2016 году перевезла 2,47 млн пассажиров

Вчера, 14:32

В Ташкенте уничтожили конфискованную пиротехнику

Вчера, 14:25

Указ Трампа не относится к гражданам Узбекистана — посольство США

Вчера, 13:41

Движение поезда «Ташкент-Андижан» возобновлено

Вчера, 12:59

Назначен новый посол Узбекистана в Кувейте

Популярное

Президент почтил память Ислама Каримова

Для жителей Приаралья введут льготные ж/д и авиабилеты

Указ Трампа не относится к гражданам Узбекистана — посольство США

Доклад Шавката Мирзиёева издан в виде книги