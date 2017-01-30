Карате: Садриддин Сайматов выиграл «золото» Open-de-Paris (+видео)

Фото: fb.com/OpenParisKarate
Каратист из Узбекистана Садриддин Сайматов завоевал золотую медаль на первом этапе Премьер-Лиги Karate1 — Open-de-Paris.
Open-de-Paris — первый и самый престижный этап элитной серии турниров Премьер-Лиги Karate1.
В соревнованиях приняли участие 1247 участников из 79 стран. В весовой категории до 60 кг Садриддин Сайматов в финале одержал победу над Сентилкумараном Селвараху из Малайзии со счетом 6:0, став обладателем первой золотой медали Open-de-Paris в истории карате Узбекистана. Представители Турции Айкут Кайя и Эрай Самдан
На пути к «золоту»
Напомним, 3 августа Международный олимпийский комитет объявил о вхождении карате в программу Олимпиады-2020
Сегодня, 16:16
Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:00
Сегодня, 11:38
Сегодня, 10:01
Сегодня, 10:00
Сегодня, 09:23