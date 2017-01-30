EN РУ O`Z ЎЗ
30 января, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: fb.com/OpenParisKarate

Карате: Садриддин Сайматов выиграл «золото» Open-de-Paris (+видео)

Садриддин Сайматов выиграл первую золотую медаль Open-de-Paris в истории карате Узбекистана.

Сегодня, 14:03   Спорт  

Каратист из Узбекистана Садриддин Сайматов завоевал золотую медаль на первом этапе Премьер-Лиги Karate1 — Open-de-Paris. Турнир проходил с 27 по 29 января в Париже (Франция), сообщили «Газете.uz» в Федерации карате Узбекистана.

Open-de-Paris — первый и самый престижный этап элитной серии турниров Премьер-Лиги Karate1.

В соревнованиях приняли участие 1247 участников из 79 стран. В весовой категории до 60 кг Садриддин Сайматов в финале одержал победу над Сентилкумараном Селвараху из Малайзии со счетом 6:0, став обладателем первой золотой медали Open-de-Paris в истории карате Узбекистана. Представители Турции Айкут Кайя и Эрай Самдан завоевали бронзовые награды состязаний.

На пути к «золоту» узбекистанский каратист одолел обладателя серебряной медали чемпиона мира Джеффри Беренса (Нидерланды), бронзового призера ЧМ Софьяна Агуджила (Франция) и экс-чемпиона мира Игоря Угнича (Украина).

Напомним, 3 августа Международный олимпийский комитет объявил о вхождении карате в программу Олимпиады-2020 в Токио.

Видео

Ссылка видео на YouTube

Текст: «Газета.uz»      2 144
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 16:16

В Узбекистане отмечают день рождения Ислама Каримова

Сегодня, 14:54

Абдулазиз Камилов поздравил Зигмара Габриэля с назначением

Сегодня, 14:00

Выезжающим за рубеж напомнили о запрете насвая

Сегодня, 13:00

Президент: «Впереди много работы по повышению конкурентоспособности НАК»

Сегодня, 11:38

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:01

Создается Фонд развития региона Приаралья

Сегодня, 10:00

Как вырастить гения: пособие для современных родителей

Сегодня, 09:23

Открывается новый банк — «Узагроэкспортбанк»

Популярное

В Ургенче откроют филиал и клинику российских медучреждений

Обзор мировых новостей

Стратегию развития страны обсуждают вузы

Открывается новый банк — «Узагроэкспортбанк»