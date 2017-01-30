Карате: Садриддин Сайматов выиграл «золото» Open-de-Paris (+видео)

Каратист из Узбекистана Садриддин Сайматов завоевал золотую медаль на первом этапе Премьер-Лиги Karate1 — Open-de-Paris. Турнир проходил с 27 по 29 января в Париже (Франция), сообщили «Газете.uz» в Федерации карате Узбекистана.



Open-de-Paris — первый и самый престижный этап элитной серии турниров Премьер-Лиги Karate1.



В соревнованиях приняли участие 1247 участников из 79 стран. В весовой категории до 60 кг Садриддин Сайматов в финале одержал победу над Сентилкумараном Селвараху из Малайзии со счетом 6:0, став обладателем первой золотой медали Open-de-Paris в истории карате Узбекистана. Представители Турции Айкут Кайя и Эрай Самдан завоевали бронзовые награды состязаний.

На пути к «золоту» узбекистанский каратист одолел обладателя серебряной медали чемпиона мира Джеффри Беренса (Нидерланды), бронзового призера ЧМ Софьяна Агуджила (Франция) и экс-чемпиона мира Игоря Угнича (Украина).



Напомним, 3 августа Международный олимпийский комитет объявил о вхождении карате в программу Олимпиады-2020 в Токио.



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Текст: «Газета.uz» 2 144