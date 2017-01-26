ФК «Бухара» объявил нового тренера и советника

Футбольный клуб «Бухара» объявил о назначении Улугбека Бакоева главным тренером команды. Его советником стал Вадим Абрамов, сообщается на сайте ФК.

Не так давно рулевой «бухарцев» Джамшид Саидов и советник Тачмурод Агамуродов подали в отставку. В четверг наставником клуба был объявлен бывший нападающий сборной Узбекистана Улугбек Бакоев, а пост советника занял экс-рулевой национальной команды Вадим Абрамов.

Обязанности старшего тренера были возложены на Шухрата Файзиева, тренером вратарей был выбран Нурилло Хабибов.

Новоизбранные специалисты уже начали селекционные работы и в скором времени продолжат подготовку к новому сезону чемпионата Узбекистана.

Текст: «Газета.uz» 3 530