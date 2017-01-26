ФК «Бухара» объявил нового тренера и советника

Фото: pfcbuxoro.com
Футбольный клуб «Бухара» объявил о назначении Улугбека Бакоева главным тренером команды. Его советником стал Вадим Абрамов, сообщается на сайте ФК.
Не так давно рулевой «бухарцев»
Обязанности старшего тренера были возложены на Шухрата Файзиева, тренером вратарей был выбран Нурилло Хабибов.
Новоизбранные специалисты уже начали селекционные работы и в скором времени продолжат подготовку к новому сезону чемпионата Узбекистана.
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Комментарии
ну чтож, желаю удачи)