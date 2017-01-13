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ЦБ: Uzcard в субботу будет работать в штатном режиме

Центральный банк опроверг информацию о перерыве в работе платежных систем в субботу.

13 января 2017, 19:55   Экономика  

Центральный банк и Единый общереспубликанский процессинговый центр (ЕОПЦ) Узбекистана опровергли информацию о перерыве в работе платежных систем в субботу.

«14 января 2017 года все розничные платежные системы, в том числе розничная система безналичных расчетов Uzcard на основе банковских пластиковых карт, будут работать в штатном режиме», — говорится в сообщении ЦБ.

ЕОПЦ также заявил, что не планирует проведения профилактических работ, и держатели карт Uzcard смогут беспрепятственно производить платежи.

Днем в пятницу в SMS-рассылке и в сети интернет прошли сообщения, что в связи с профилактическими работами в сети Центробанка 14 января с 9:00 до 18:00 платежные системы работать не будут. Позже был опубликован пресс-релиз о том, что платежные системы будут работать без перебоев.

Текст: «Газета.uz»      13 415

Комментарии

  • Леонид Зверев 13 января 2017 20:22

    По-моему ни одного месяца не проходило без каких либо “профилактических“ работ ЕОПЦ. Мне даже страшно представить какие многомиллионные штрафы будут у платежной системы ВИЗА или МАСТЕРКАРД, если вдруг хоть на минуту у них возникнут “профилактические“ работы! Меня всегда удивляло спокойствие нашего Правительства. ЕОПЦ деньги гребут лопатой, а создать резервный сервер на случай ЧП, большого количества транзакций или профилактических работ, денег жалко!


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