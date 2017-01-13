ЦБ: Uzcard в субботу будет работать в штатном режиме

Центральный банк и Единый общереспубликанский процессинговый центр (ЕОПЦ) Узбекистана опровергли информацию о перерыве в работе платежных систем в субботу.

«14 января 2017 года все розничные платежные системы, в том числе розничная система безналичных расчетов Uzcard на основе банковских пластиковых карт, будут работать в штатном режиме», — говорится в сообщении ЦБ.



ЕОПЦ также заявил, что не планирует проведения профилактических работ, и держатели карт Uzcard смогут беспрепятственно производить платежи.



Днем в пятницу в SMS-рассылке и в сети интернет прошли сообщения, что в связи с профилактическими работами в сети Центробанка 14 января с 9:00 до 18:00 платежные системы работать не будут. Позже был опубликован пресс-релиз о том, что платежные системы будут работать без перебоев.

Текст: «Газета.uz» 13 415