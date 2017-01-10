НАК подписала контракт на новые «Лайнеры мечты»

Фото: Юрий Корсунцев
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» подписала контракт на приобретение еще четырех самолетов Boeing 787−8 Dreamliner, сообщила пресс-служба НАК.
Поставка новых «Дримлайнеров» ожидается в 2019—2020 годах. Сумма контракта не приводится.
Договоренность о покупке новых Boeing 787−8 Dreamliner была достигнута в ходе визита президента корпорации Рэймонда Коннера в Узбекистан в сентябре прошлого года.
Сейчас «Узбекистон хаво йуллари» эксплуатирует два «Лайнера мечты», полученных авиакомпанией в 2016 году. Рейсы выполняются в Дели, Дубай, Москву, Ригу, Тель-Авив, Стамбул и Алматы.
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Комментарии
Какова сумма сделки?
Сумма сделки, естественно, не должна быть оглашена. Волнует другое. Уже очень давно стоят не у дел RG-85. Стоят и гниют.. Когдаже они наконец-то будут проданы? Или ждём списания в мелалолом?