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Фото: Юрий Корсунцев

НАК подписала контракт на новые «Лайнеры мечты»

Четыре новых «Дримлайнера» пополнят парк Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в 2019—2020 годах.

Вчера, 11:47   Экономика  

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» подписала контракт на приобретение еще четырех самолетов Boeing 787−8 Dreamliner, сообщила пресс-служба НАК.

Поставка новых «Дримлайнеров» ожидается в 2019—2020 годах. Сумма контракта не приводится.

Договоренность о покупке новых Boeing 787−8 Dreamliner была достигнута в ходе визита президента корпорации Рэймонда Коннера в Узбекистан в сентябре прошлого года.

Сейчас «Узбекистон хаво йуллари» эксплуатирует два «Лайнера мечты», полученных авиакомпанией в 2016 году. Рейсы выполняются в Дели, Дубай, Москву, Ригу, Тель-Авив, Стамбул и Алматы.

Текст: «Газета.uz»      15 336

Комментарии

  • Cash Tayler 10 января 2017 13:53

    Какова сумма сделки?

  • виктор люллей 10 января 2017 16:16

    Сумма сделки, естественно, не должна быть оглашена. Волнует другое. Уже очень давно стоят не у дел RG-85. Стоят и гниют.. Когдаже они наконец-то будут проданы? Или ждём списания в мелалолом?


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