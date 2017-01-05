EN РУ O`Z ЎЗ
5 января, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Аскар Якубов / УзА

Бесплатный проезд в метро для пенсионеров не вводился

Бесплатный проезд в метро столицы для пенсионеров пока не вводился.

Сегодня, 10:03   Общество  

«Газета.uz» в ответ на вопросы читателей сообщает, что бесплатный проезд в метрополитене и на других видах общественного транспорта Ташкента не вводился.

О возможном вводе бесплатного пользования метрополитеном для пенсионеров в период с 10:00 до 16:00 говорил на одной из своих предвыборных встреч Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Как уточнили нашей редакции в компании «Тошшахартрансхизмат», такой вопрос действительно рассматривается, но никаких документов пока не принималось.
Текст: «Газета.uz»      356
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 09:40

Текстильная отрасль получила налоговые и таможенные льготы

Сегодня, 07:35

Цена предложения на квартиры в столице за год упала на 17%

Вчера, 18:44

Давление воды ненадолго снизится в ряде районов Ташкента

Вчера, 17:00

Юнусабадскую линию метро достроят за 124,8 млн долларов

Вчера, 16:45

В МВД назначены новый руководитель и первый заместитель

Вчера, 12:20

Гражданам расскажут о кредитах на открытие бизнеса

Вчера, 11:15

Президент подписал закон о противодействии коррупции

Вчера, 10:00

LG представляет мощные беспроводные пылесосы Handstick и Canister

Популярное

Перерасчет почти на 3 млрд сумов произведен потребителям

Цена бензина осталась прежней

Гражданам расскажут о кредитах на открытие бизнеса

Президент подписал закон о противодействии коррупции