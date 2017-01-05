Бесплатный проезд в метро для пенсионеров не вводился

«Газета.uz» в ответ на вопросы читателей сообщает, что бесплатный проезд в метрополитене и на других видах общественного транспорта Ташкента не вводился.

О возможном вводе бесплатного пользования метрополитеном для пенсионеров в период с 10:00 до 16:00 говорил на одной из своих предвыборных встреч Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как уточнили нашей редакции в компании «Тошшахартрансхизмат», такой вопрос действительно рассматривается, но никаких документов пока не принималось.

Текст: «Газета.uz» 356