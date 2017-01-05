Футбол: трансферные новости и слухи

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти исключил продажу ведущего полузащитника Артуро Видаля в «Челси», также заверив, что «Манчестер Сити» не сможет приобрести центрального защитника Хольгера Бадштубера. // Bild

Игроки «Арсенала» опасаются, что нападающий Алексис Санчес готов покинуть клуб после его открытого разочарования в ничейном матче против «Борнмута» со счетом 3:3. // Daily Mail

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Лассана Диарра может быть использован в качестве разменной монеты в сделке по покупке французского полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета. // L’Equipe

«Лестер» не отпустит своего нападающего Леонардо Ульоа в январе. В 30-летнем аргентинце заинтересованы «Вест Бромвич» и «Халл». // The Sun

Бывший тренер «Милана», мадридского «Реала» и сборной Англии Фабио Капелло считает, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, скорее всего, вернется в «Барселону» в качестве президента клуба. // Marca

В своем новом клубе «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов будет играть под 25-м номером. // OSPORTS



«Арсенал» может предложить 20 млн фунтов за вингера «Порту» Рикарду Перейру, который также способен сыграть крайнего защитника. // Daily Star

Владелец «Челси» Роман Абрамович отверг предложение китайского клуба о покупке нападающего Диего Косты за 80 млн. фунтов. // Tuttomercatoweb

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». // Daily Mirror

«Сток Сити» готов предложить новый контракт 35-летнему нападающему Питеру Краучу. // Daily Telegraph

Бывший тренер «Пахтакора» Александр Григорян возглавил «Анжи». // «Интерфакс»

Руководство «Саутгемптона» предложило «Наполи» 17 млн фунтов за 25-летнего нападающего Маноло Габбьядини. // Daily Mirror

«Челси» готов отпустить 20-летнего полузащитника Рубена Лофтус-Чика в аренду этой зимой. Скорее всего, игрок отправится в «Брайтон». // London Evening Standard

Наставник «Кызылкума» Хамиджон Актамов объяснил причину ухода из клуба Неманьи Йовановича. Навоийский клуб не смог удовлетворить финансовые запросы сербского легионера. // Championat.asia

Защитник «Бунёдкора» и сборной Узбекистана Акмаль Шоахмедов может сменить клуб. Игроком активно интересуется каршинский «Насаф». // Stadion

«Севилья» близка к завершению подписания нападающего «Интера» Стевана Йоветича. // AS

Текст: «Газета.uz» 1 030