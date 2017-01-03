Капитан сборной Узбекистана по футболу Одил Ахмедов стал гостем передачи «Choy ustida» на радио Oriat Dono. В ходе интервью, которое состоялось перед переходом футболиста в китайский клуб «Шанхай СИПГ», полузащитник прокомментировал критику национальной команды, поделился планами по открытию футбольной академии в Намангане и ответил на ряд других вопросов.

Фото: fifa.com.

В начале января будут объявлены лучший футболист и лучший тренер года в Узбекистане по версии СМИ. Ахмедов, четырежды признававшимся лучшим по итогам года, назвал двух игроков, которые достойны быть в «тройке» сильнейших футболистов страны.

«Виталий Денисов и Азиз Хайдаров. Почему Хайдаров? Он выполняет большой объем черновой работы, его вклад в успехи команды обычный зритель может и не заметить. Однако игроки и тренер очень ценят его качества. Вы можете более уверенно действовать впереди, когда за спиной играет Хайдаров», — подчеркнул Ахмедов.

Полузащитник признался, что предпочел бы играть в чемпионате Германии, «если бы все зависело от него». «Мне довелось на протяжении пяти лет играть в Лиге Европы в составе „Анжи“ и „Краснодара“. Мне поступали предложения от клубов Франции, Германии и Испании. Но каждый раз мы не могли достичь соглашения, поскольку не все было в моих руках. Если бы я сам решал свою судьбу, то выбрал бы чемпионат Германии», — поделился мыслями футболист.

Фото: heraldsun.com.au.

Ахмедов также призвал болельщиков быть терпимее в отношении игроков сборной Узбекистана. «Практически везде так — если команда проиграла, то болельщики начинают ее критиковать. Могу сказать, что у Узбекистана такие же шансы поехать на чемпионат мира, как у Южной Кореи и Ирана. Ситуация в турнирной таблице говорит, что борьба продолжится и победители будут определены в самом конце квалификационного этапа. Поэтому прошу болельщиков быть терпимее, поскольку критика не оказывает положительного влияния на игроков. Футболисты после отрицательного суждения в свой адрес боятся совершить ошибку, они действуют чересчур осторожно, а это сковывает их игру. Да, критика есть везде, но большинство наших футболистов не готовы к ней. Поэтому они не хотят рисковать, первая их мысль после получения мяча — скорее избавиться от него», — признался полузащитник.

29-летний футболист заявил, что национальная команда приложит все усилия, чтобы попасть на чемпионат мира-2018 в России. «Прежде всего, у человека должна быть вера. Не только в спорте, но и в жизни. Только тогда человек может достичь каких-либо высот. Футбол — командная игра, и когда у одного из игроков не ладится игра, это сказывается на всем коллективе. Футболисты, как и фанаты, очень хотят, чтобы сборная попала на ЧМ-2018. Это наша всеобщая мечта, и мы приложим все усилия для ее осуществления».

Ахмедов открыто признал, что на данный момент в Узбекистане нет по-настоящему хорошего форварда.

«Это правда, у нас есть определенные проблемы на этой позиции. Но сейчас в Узбекистане нет таких же хороших нападающих, как раньше — Анвар Солиев, Максим Шацких, Александр Гейнрих в своей лучшей форме, Зайниддин Тожиев, Зафар Холмуродов. Раньше была большая конкуренция, сейчас ее нет».

Фото: fcbunyodkor.com.

Капитан сборной Узбекистана поведал о скором открытии футбольной академии в Намангане, которая призвана помочь развитию футбола в Ферганской долине. «Да, мы работаем над этим проектом. Хочу внести вклад в развитие футбола в Ферганской долине. Поэтому с помощью хокима Наманганской области мы планируем открыть футбольную академию. Этим летом мы проведем первый набор по всей республике, но в особенности будут привлекаться представители долины. При приеме в академию, в первую очередь, будут учитываться навыки и талант юных футболистов. Но самой главной задачей нашей академии является подбор хороших тренеров, которые будут отдаваться работе в полной мере. К сожалению, сейчас сложно найти таких специалистов. Большинство из них думают лишь о деньгах, а дети просто катают мяч. По этой причине мы хотим привлечь в академию и иностранных тренеров с опытом. Представители клуба „Краснодар“ уже выразили готовность помочь в этом. Более того, местные специалисты пройдут курсы повышения квалификация в других зарубежных клубах, с которыми мы налаживаем сотрудничество. Думаю, все это должно помочь достичь желаемого результата», — отметил игрок.

Ахмедов не смог дать точного ответа о возможной работе в качестве тренера после завершения карьеры футболиста. «Пока об этом не думал. По правде говоря, не представляю себя тренером, так как сам видел, насколько сложна эта работа. Но это футбол, и мы не знаем, что будет завтра. Может быть, я стану тренером, а может, посвящу себя другой сфере. Не могу точно сказать».

Полузащитник раздосадован тем, что все больше и больше людей перестают посещать стадионы для просмотра матчей. «Меня больше всего беспокоит низкая посещаемость стадионов. Болельщики не приходят на игры, значит им это просто не интересно. А это негативно влияет на уровень футбола в стране. Помню, в 2009—2010 годах на матч „Пахтакор“ — „Бунёдкор“ не могли попасть тысячи фанатов, которые ждали возможности посмотреть игру за стадионом», — заявил Ахмедов.

Текст: «Газета.uz» 1 206