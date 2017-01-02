Обзор мировых новостей

Новый глава ООН обратился с видеопосланием к народам мира

Фото: ООН.

1 января к обязанностям генерального секретаря ООН приступил Антониу Гутерриш из Португалии. Свою новую миссию девятый глава ООН начал с видеопослания к народам мира «Сегодня, в первый день моего пребывания на посту генерального секретаря Организации Объединенных Наций, меня мучает один вопрос: как помочь миллионам людей, которые оказались заложниками конфликтов, которые, переживая войну, испытывают невыносимые страдания, и конца им не видно?» — обратился Антониу Гутерриш. «В этих войнах нет победителей — есть только проигравшие. Триллионы долларов тратятся на уничтожение социальной и экономической базы, раскручивая тем самым спираль недоверия и страха», — сказал глава ООН. Он обратился ко всем с призывом бороться за мир. «Мир должен быть нашей целью, нашей путеводной звездой. Все, что движет нашей единой человеческой семьей, — надежды и стремление к достойной жизни, прогрессу и благополучию — зависит от того, будем ли мы жить в мире. А это зависит от нас», — заявил Антониу Гутерриш. Предыдущий глава ООН Пан Ги Мун из Южной Кореи занимал два пятилетних срока, его миссия завершилась 31 декабря. // ООН

Девять человек погибли в результате обрушения здания в Казахстане

Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана

Девять человек погибли в результате обрушения части пятиэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области. Предварительной причиной обрушения жилого дома считается взрыв отопительного котла в подвале. К ликвидации ЧС по обрушению дома привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника, национальная гвардия, частные предприниматели. После обрушения дома возбудили уголовное дело. // РИА Новости

Нападение на ночной клуб в Стамбуле



В ночь на 1 января неизвестные атаковали клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Двое в костюмах Санта-Клауса открыли стрельбу по посетителям клуба, в результате погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев. еще 69 человек пострадали. По данным СМИ, в клубе в момент трагедии находились от 700 до 800 посетителей. Власти города назвали произошедшее терактом. Ответственность за него на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Турции. // РИА Новости



В новогоднюю ночь во Франции сожжено 650 автомобилей

Фото: thelocal.fr.

Новогодняя ночь во Франции вновь была омрачена множеством инцидентов, связанных с сожжением автомобилей хулиганами. В МВД республики сообщили, что в общей сложности за ночь было сожжено 650 машин. Вместе с тем в министерстве отмечают, что эта неблагоприятная тенденция идет на спад: «За последние пять лет количество сожженных автомобилей (в новогоднюю ночь) сократилось на 20%». В ведомстве также заявили, что все попытки нарушить общественный покой и помешать празднествам пресекались силами правопорядка. «В течение ночи 454 человека были задержаны сотрудниками полиции и жандармерии. Из них 301 человек был временно помещен под стражу». // ТАСС

Текст: «Газета.uz» 1 671