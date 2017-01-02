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Фото: «Газета.uz»

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Турции

Президент Узбекистана выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле.

Сегодня, 12:18   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу в связи с террористическим актом в Стамбуле, приведшим к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В послании глава государства передал искренние слова сочувствия родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

В результате вооруженного нападения в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе Reina погибли 39 человек, включая 16 иностранцев, еще 69 человек ранены.

Текст: «Газета.uz»      714
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