Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Турции

Фото: «Газета.uz»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу в связи с террористическим актом в Стамбуле, приведшим к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
В послании глава государства передал искренние слова сочувствия родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
В результате вооруженного нападения в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе Reina погибли 39 человек, включая 16 иностранцев, еще 69 человек ранены.
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