Крупная птицефабрика открыта под Ташкентом

27 ноября 2016 года на рынках, в фирменных магазинах, крупных сетевых супермаркетах Ташкента в продаже появилась куриная продукция под брендом Saxovat.

Птицефабрика SAXOVAT-BROILER была основана в 2016 году и имеет два направления: производство и реализация мяса птицы. Фабрика расположена в экологически чистом районе — в Пскенте, для выращивания птицы используются исключительно натуральные корма, а питьевая вода для племенной птицы поступает из артезианской скважины глубиной 86 м.

Удачное месторасположение (фабрика находится в 60 километрах от Ташкента) и грамотная логистика позволяют максимально ускорить время поступления свежего охлажденного мяса на прилавки магазинов.

Приоритетом фабрики является производство и поставка качественной курятины, отвечающей высоким вкусовым качествам и санитарным нормам. Вся выпускаемая продукция прошла государственный контроль и сопровождается полным пакетом документов (ветеринарное свидетельство установленного образца, удостоверение качества, сертификат соответствия, декларация о соответствии).

Для сохранения вкусовых качеств SAXOVAT-BROILER используют несколько видов удобной фасовки. Обработанная курица весом 1−1,5 кг продается в полиэтиленовых пакетах, части тушки массой 0,9−1 кг — в лотках, а для продукции массой 10−15 кг предусмотрены специальные коробки. Благодаря такой упаковке мясо долго сохраняет первоначальный вид и вес, не теряет формы при транспортировке, позволяет отложить время приготовления и удобно для длительного хранения. Уже сегодня в столице можно приобрести замороженные и охлажденные тушки, бедра, голени, грудки, филе, окорочка, крылышки и потрошки курицы.

SAXOVAT-BROILER закупает и выращивает одну из лучших пород кур — «РОСС 308 Венгерский», отличающуюся высокой мышечной массой и нежной светлой кожей. Рацион кур состоит из комбикормов, приготовленных по особой рецептуре с добавлением натуральных источников каратиноидов, повышающих А-провитаминную активность и придающих тушке розовый цвет и неповторимый вкус. Помимо питания, особое внимание уделяется питьевой воде: вода из артезианской скважины значительно выше стандартов соответствия и регулярно контролируется специалистами.

Уход за цыплятами автоматизирован и осуществляется согласно нормативу РОСС-308: это касается подачи кормов, воздуха и воды, светового режима, микроклимата и системы чистки птичника. Также автоматизирована транспортировка птиц из птичника.

Куриное мясо SAXOVAT-BROILER отличается качеством, проходит строгую систему контроля и соответствует требованиям продовольственной безопасности страны. Куры SAXOVAT-BROILER не содержат ГМО, что очень важно для тех, кто заботится о своем здоровье.

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