Туман послужил причиной задержек авиарейсов в Ташкенте

Погода традиционно перед Новым годом вносит коррективы в деятельность международного аэропорта Ташкента.

Самолеты Национальной авиакомпании из Тель-Авива (рейс HY-304), Бишкека (HY-778) и Парижа (HY-252) утром не смогли приземлиться в Ташкенте и ушли на запасные аэропорты в другие города Узбекистана.

Рейсы из Санкт-Петербурга (HY-632), Милана (HY-256) и Лондона (HY-202), а также рейс «Турецких авиалиний» из Стамбула (TK-368) были вынуждены сделать несколько кругов в небе, ожидая улучшения погоды, и затем благополучно приземлились в столице.

Ночью из-за плохой видимости в Душанбе аэропорт Ташкента принял два самолета российской UTair, которые уже вылетели в столицу Таджикистана. При этом рейс FlyDubai в Душанбе из Дубая (FZ-777) был вынужден вернуться обратно в аэропорт вылета.

Текст: «Газета.uz» 1 257