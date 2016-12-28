Туман послужил причиной задержек авиарейсов в Ташкенте

Международный аэропорт Ташкента.
Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»
Погода традиционно перед Новым годом вносит коррективы в деятельность международного аэропорта Ташкента.
Самолеты Национальной авиакомпании из Тель-Авива (рейс HY-304), Бишкека (HY-778) и Парижа (HY-252) утром не смогли приземлиться в Ташкенте и ушли на запасные аэропорты в другие города Узбекистана.
Рейсы из Санкт-Петербурга (HY-632), Милана (HY-256) и Лондона (HY-202), а также рейс «Турецких авиалиний» из Стамбула (TK-368) были вынуждены сделать несколько кругов в небе, ожидая улучшения погоды, и затем благополучно приземлились в столице.
Ночью из-за плохой видимости в Душанбе аэропорт Ташкента принял два самолета российской UTair, которые уже вылетели в столицу Таджикистана. При этом рейс FlyDubai в Душанбе из Дубая (FZ-777) был вынужден вернуться обратно в аэропорт вылета.
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