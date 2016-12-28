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28 декабря, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Международный аэропорт Ташкента.

Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»

Туман послужил причиной задержек авиарейсов в Ташкенте

Погода внесла коррективы в деятельность аэропорта столицы Узбекистана.

Сегодня, 10:56   Общество  

Погода традиционно перед Новым годом вносит коррективы в деятельность международного аэропорта Ташкента.

Самолеты Национальной авиакомпании из Тель-Авива (рейс HY-304), Бишкека (HY-778) и Парижа (HY-252) утром не смогли приземлиться в Ташкенте и ушли на запасные аэропорты в другие города Узбекистана.

Рейсы из Санкт-Петербурга (HY-632), Милана (HY-256) и Лондона (HY-202), а также рейс «Турецких авиалиний» из Стамбула (TK-368) были вынуждены сделать несколько кругов в небе, ожидая улучшения погоды, и затем благополучно приземлились в столице.

Ночью из-за плохой видимости в Душанбе аэропорт Ташкента принял два самолета российской UTair, которые уже вылетели в столицу Таджикистана. При этом рейс FlyDubai в Душанбе из Дубая (FZ-777) был вынужден вернуться обратно в аэропорт вылета.

Текст: «Газета.uz»      1 257
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