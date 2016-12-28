Выявлены победители Узбекистана по техническим и прикладным видам спорта

24−25 декабря в Ташкенте состоялись республиканские соревнования по техническим и прикладным видам спорта — авиамоделированию, стрельбе из пневматического ружья и пистолета среди юниоров и молодежи, сообщили «Газете.uz» в организации по содействию обороне Узбекистана «Ватанпарвар».

В квалификационных раундах технических и прикладных видов спорта приняли участие более 2000 спортсменов, из которых в финальный этап вышли 45 представителей по комнатному авиамоделированию, 48 — по кордовому авиамоделированию, 61 — по стрельбе из пневматического ружья и пистолета.

В состязаниях по авиамоделированию среди спортсменов 16−18 лет победили Шахбоз Бафоев (Бухарская область), Мухиддин Боборахимов (Ташкент) и Сарварбек Бойларов (Наманганская область), в категории 18−25 лет — Алексей Бундин (Ташкентская область), Сардор Саид (Ташкент) и Шерзод Шавкатжонов (Ферганская область).

В общем зачете команд по комнатным авиамоделям первое место заняла Ташкентская область, Бухара — второе, Самарканд — третье. В соревнованиях по кордовым авиамоделям «золото» выиграл Ташкент, «серебро» досталось Фергане, «бронза» — Андижану.

В стрельбе из пневматического ружья лучшими были признаны Саидхон Сайфуддинов (Андижанская область) и Олима Комилова (Хорезмская область), а в стрельбе из пистолета высшие награды получили победитель II юношеской Олимпиады Владимир Свечников (Ташкент) и Муслима Йулдошева (Ферганская область).

В рамках турниров прошли беседы и мастер-классы с участием тренеров и специалистов, экскурсия по достопримечательностям Ташкента.

Текст: «Газета.uz» 357