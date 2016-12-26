Обзор мировых новостей

Полиция успешно обезвредила бомбу времен Второй мировой в Аугсбурге

Фото: twitter.com/metesohtaoglu.

Около 54 тысяч граждан германского города Аугсбург были вынуждены покинуть свои дома утром в рождественское воскресенье из-за обезвреживания бомбы Второй мировой войны. Обнаруженная в ходе строительных работ в исторической части города бомба весит 1,8 тонны. Число эвакуированных стало рекордным для Германии. Радиус эвакуации составил 1,5 км. Предполагается, что взрывное устройство принадлежало вооруженным силам Англии. «Хорошая новость на Рождество! Подрыв авиационной бомбы в Аугсбурге был успешен», — говорится в Твиттере полиции Аугсбурга. // CNN

Британские власти используют шпионское оборудование для отслеживания мелких преступлений



Фото: hi-news.ru.

Местные власти Великобритании в течение пяти лет шпионили за людьми для расследования мелких правонарушений, вроде шумных собак, кормления голубей или незаконного сбрасывания отходов. Ранее правительство Великобритании утвердило новый законопроект о следствии и сыскной деятельности, известный также как «кодекс сыщика». Он позволяет спецслужбам Великобритании получать разрешение на доступ к любым типам контента связи и данных в массовом порядке. Около 186 местных органов власти из 283 признались, что пользовались шпионским оборудованием в рамках Закона о правовом регулировании следственных полномочий (Ripa). Сведения были обнародованы в связи с действием Закона о свободе информации. Например, власти Мидлотиан в течение 2 недель вели слежку в попытке обнаружить источник собачьего лая, а в Олердейле нашли виновного в кормлении голубей. В Вулверхэмптоне использовали скрытое наблюдение, чтобы пресечь продажу опасных игрушек; в Слау — раскрыли деятельность незаконной «щенячей» фермы; в Вестминстере — остановили продажу фейерверков детям. Некоторые критики считают, что новый Закон о регулировании следственных полномочий даст властям дополнительный доступ к информации. «Абсурдно, что чиновники пользуются мерами борьбы с терроризмом для расследования инцидентов, вроде собачьего лая», — сказал Брайан Паддик, пресс-секретарь либерал-демократов. The Guardian

Рождество в ассирийских городах Ирака

Фото: newsvala.com.

Сотни иракских сиро-католиков смогли отпраздновать Рождество в своих городах, которые еще два месяца назад находились под контролем ИГИЛ. Рождественское богослужение прошло в городах Барталла, Башика и Каракош, населенных главным образом ассирийцами. Летом 2014 года при наступлении ИГИЛ более 100 тысяч христиан иракской провинции Найнава бежали из своих домов. Многие церкви, школы и дома христиан были целенаправленно разрушены исламистами. До 2003 года в Ираке проживали более 2 млн христиан. После американского вторжения и начала гражданской войны их численность сократилась до нескольких сот тысяч. Штурм Мосула, столицы провинции Найнава, по-прежнему находящейся в руках ИГИЛ, продолжатся. Сотни тысяч людей, бежавших из зоны боевых действий, оказались в лагерях для перемещенных лиц. // Euronews

На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6

Фото: newstimes.ddns.net.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Чили, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (ESCM), В то же время Геологическая служба США (USGS) сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров. Власти Чили спустя несколько часов сообщили, что землетрясение не привело к жертвам, и объявленная угроза цунами была снята. Согласно прогнозам, уровень воды после землетрясения в прибрежных областях Пуэрто-Монтта и Лос-Лагос может повыситься от 30 сантиметров до метра. // РИА Новости

На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире



Фото: lankahotnews.co.uk.

Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны, городе Коломбо, самую большую искусственную елку в мире. Елка сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра. Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий. По их словам, они уже подали заявку на включение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире. Нынешний рекорд принадлежит 53-метровой елке, воздвигнутой в 2015 году в китайском Гуанчжоу. // BBC

Текст: «Газета.uz» 1 226