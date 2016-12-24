Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Фото: president.kg
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе рабочего визита в Самарканд 24 декабря возложил цветы к могиле первого Президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.
Алмазбек Атамбаев почтил память Ислама Каримова вместе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который также возложил цветы к месту захоронения первого Президента. Была прочитана поминальная молитва.
Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев также посетили предприятие MAN Auto-Uzbekistan в Самарканде. Президенты ознакомились с деятельностью узбекско-немецкого СП и осмотрели образцы выпускаемой на заводе техники.
Затем на предприятии UzAutoTrailer главы государств осмотрели выставку, где были представлены продукты текстильной и автомобильной промышленности Узбекистана, товары народного потребления, производимые на территории страны.
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