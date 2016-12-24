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Фото: aiba.org

AIBA утвердила новые реформы в боксе

Международная ассоциация любительского бокса утвердила новые реформы и согласовала календарь олимпийского цикла-2020.

Сегодня, 14:02   Спорт  

20 декабря в Монтрё (Швейцария) прошли Внеочередное заседание Исполнительного комитета и Внеочередной Конгресс Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). В рамках мероприятий были утверждены новые реформы и согласован календарь олимпийского цикла перед Играми в Токио в 2020 году.

От Федерации бокса Узбекистана в мероприятиях принял участие первый заместитель председателя ФБУ, член Исполкома AIBA, вице-президент Азиатской конфедерации бокса Шерзод Ташматов.

По итогам собраний принято решение провести совместный чемпионат мира по боксу 2019 года, на котором будут выступать и мужчины, и женщины-боксеры. Это нововведение, считают в AIBA, позволит оптимизировать коммерческие возможности и создать возможность для проведения совместного чемпионата мира у мужчин и женщин. До 2019 года чемпионаты останутся раздельными; ближайшее первенство мира у мужчин пройдет в 2017 году в Гамбурге, у женщин — в 2018 году в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте организации.

Исполком Международной ассоциации бокса также утвердил реформы судейства в любительском боксе, которые разрабатывались после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Судьи на каждый поединок будут назначаться не комиссией, а электронной системой, а для определения победителя будут учитываться карточки всех пяти судей. Были внесены изменения в устав, технические правила AIBA и правила AOB (олимпийского бокса), содержащие важное для болельщиков новшество — неприкосновенная для зрителей спортивная зона (Field of Play), к которой имеют доступ только боксеры, секунданты и судьи, стала меньше, а значит зрители смогут наблюдать бои с более близкого расстояния.

В AIBA, отмечающую в эти дни свое 70-летие, приняты новые члены — Индия, Мальта и Сен-Мартен, помимо этого восстановлено членство в организации Гуама, Ангильи и Ливии. 2017 год ассоциация решила объявить годом Африки, 2018 будет годом стран Карибского региона.

Текст: «Газета.uz»      1 551
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