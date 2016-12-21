Обладатель золотой медали XXXI летних Олимпийских игр Хасанбой Дусматов признан «Лучшим боксером года» Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA), сообщили «Газете.uz» в Федерации бокса Узбекистана.

Церемония награждения состоялась на торжественном ужине AIBA, прошедшем после заседания исполкома 20 декабря в Монтрё (Швейцария).

23-летний андижанский боксер Хасанбой Дусматов, выступавший в весовой категории до 49 килограммов, стал победителем Олимпиады-2016, а также первым обладателем Кубка Вэла Баркера от Узбекистана, вручаемого самому техничному боксеру Олимпийских игр.

Недавно AIBA проводила голосование для выявления лучшего боксера года (AIBA Best Elite Men Boxer 2016), по итогам которого Хасанбой Дусматов набрал наибольшее количество голосов, с большим отрывом опередив кубинца Робейси Рамиреса и казахстанца Данияра Елеусинова.

Премию лучшей команды года получил кубинский клуб Cuba Domadores, ставший победителем Всемирной серии бокса. Награду вручил член Исполнительного Комитета AIBA, вице-президент Азиатской конфедерации бокса, первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Шерзод Ташматов.

Никола Адамс из Великобритании получила звание «AIBA Best Elite Women Boxer 2016». В этом году организация учредила новый приз для «легендарных боксёров» — Legends Award — который получили Брахим Аслум, Владимир Кличко, Феликс Савон и Мэри Ком. Лучшим тренером года признан наставник сборной США по боксу Билли Уолш.



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Текст: «Газета.uz» 12 062