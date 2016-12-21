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Фото: Федерация бокса Узбекистана

Хасанбой Дусматов — лучший боксер года

Представитель Узбекистана награжден премией «Лучший боксер 2016 года» Международной ассоциацией любительского бокса.

Вчера, 11:28   Спорт  

Обладатель золотой медали XXXI летних Олимпийских игр Хасанбой Дусматов признан «Лучшим боксером года» Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA), сообщили «Газете.uz» в Федерации бокса Узбекистана.

Церемония награждения состоялась на торжественном ужине AIBA, прошедшем после заседания исполкома 20 декабря в Монтрё (Швейцария).

23-летний андижанский боксер Хасанбой Дусматов, выступавший в весовой категории до 49 килограммов, стал победителем Олимпиады-2016, а также первым обладателем Кубка Вэла Баркера от Узбекистана, вручаемого самому техничному боксеру Олимпийских игр.

Недавно AIBA проводила голосование для выявления лучшего боксера года (AIBA Best Elite Men Boxer 2016), по итогам которого Хасанбой Дусматов набрал наибольшее количество голосов, с большим отрывом опередив кубинца Робейси Рамиреса и казахстанца Данияра Елеусинова.

Премию лучшей команды года получил кубинский клуб Cuba Domadores, ставший победителем Всемирной серии бокса. Награду вручил член Исполнительного Комитета AIBA, вице-президент Азиатской конфедерации бокса, первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Шерзод Ташматов.

Никола Адамс из Великобритании получила звание «AIBA Best Elite Women Boxer 2016». В этом году организация учредила новый приз для «легендарных боксёров» — Legends Award — который получили Брахим Аслум, Владимир Кличко, Феликс Савон и Мэри Ком. Лучшим тренером года признан наставник сборной США по боксу Билли Уолш.

Видео


Текст: «Газета.uz»      12 062

Комментарии

  • Жамшид Зияев 21 декабря 2016 11:34

    Молодец Хасанбой. Ждём следующих титулов. Гордимся и желаем удачи

  • Davr Press Nashriyot-matbaa Uyi 21 декабря 2016 11:46

    Хасанбой, ота-онанга минг рахмат!!!

  • Аббос Ахмедов 21 декабря 2016 12:47

    Барака топ Хасанбой, биз сен билан фахрланамиз

  • Baxtiyor Nurmatov 21 декабря 2016 13:30

    Молодец !

  • Murod Umarov 22 декабря 2016 16:03

    Omad keyingi turnirlarda


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