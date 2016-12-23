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Фото: almaty.gov.kz

Хоким Ташкента посетил Алматы

Главы Ташкента и Алматы обсудили укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Сегодня, 10:10   Политика  

Хоким Ташкент Рахмонбек Усманов в ходе визита в Алматы (Казахстан) обсудил с акимом города Бауыржаном Байбеком вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Об этом сообщается на сайте акимата Алматы.

В ходе встречи отмечалось, что за 10 месяцев текущего года товарооборот между Узбекистаном и Алматы увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 200 млн долларов США. В Алматы действуют 129 совместных и 236 узбекских предприятий.

«Алматы — город бизнеса и частного капитала, здесь расположено свыше 90% головных офисов банков. Сервис и торговля составляют 86% ВРП, в текущем году кредитование МСБ выросло на 36%. Принимается комплекс мер по поддержке инвесторов. Вместе с тем, большое значение уделяется развитию туристического кластера, и в этом плане нам интересен опыт Ташкента и Узбекистана в целом», — сказал Бауыржан Байбек.

Рахмонбек Усманов подчеркнул, что в Алматы активно развивается сфера строительства льготного жилья.

«Государственная программа „Доступное жилье-2020“, реализуемая в Казахстане, показала свою эффективность. Данный вопрос сейчас очень актуален в Ташкенте и мы, безусловно, будем внедрять некоторые механизмы у себя», — сказал он.

Месяц назад аким Алматы в ходе встречи с послом Узбекистана в Казахстане Икромом Назаровым пригласил узбекских спортсменов принять участие в 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017. На днях спортсмены Узбекистана подтвердили свое участие в Играх.

Текст: «Газета.uz»      4 926
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