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Фото: Международная федерация тяжелой атлетики

Рустам Джангабаев — победитель Кубка Азии по тяжелой атлетике (+видео)

Узбекистанский тяжелоатлет одержал первую за 16 лет победу на азиатском первенстве.

Вчера, 10:37   Спорт  

14−17 декабря в городе Доха (Катар) прошли два турнира по тяжелой атлетике — Кубок Азии и IV Международный Кубок Катара.

В турнире приняли участие спортсмены из Египта, Италии, Нидерландов, Казахстана, Камеруна, Уганды, ОАЭ, Ирака, Индии, Японии, Таджикистана, Непала, Афганистана, Таиланда, Катара и других, включая шесть представителей Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в федерации тяжелой атлетики.

Фото: УзА

В весовой категории свыше 105 кг Рустам Джангабаев стал чемпионом Кубка Азии, выиграв три золотые и одну серебряную медали. В сумме двоеборья узбекистанец набрал 430 кг («золото») — 190 кг в рывке («серебро») и 240 кг в толчке («золото»). Еще одна высшая награда была присуждена спортсмену на Международном Кубке Катара.

Примечательно, что это первая победа за 16 лет на Кубке Азии в весе +105 кг после триумфа Игоря Халилова в Осаке (Япония). Тогда узбекистанец показал результат 190 кг в рывке и 232,5 кг в толчке.



Текст: «Газета.uz»      3 898
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