В 9:13 во вторник в Таджикистане произошло очередное землетрясение, отголоски которого вновь ощущались в Сурхандарьинской области Узбекистана.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, эпицентр пришёлся на Шахритусский районе Хатлонской области. Его координаты (37,76; 68,15) практически совпадают с координатами очага землетрясения, зафиксированного в понедельник (37,81; 68,13).

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,3. Глубина — 25 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 400 км в юго-западном направлении.

В Шурчинском районе Сурхандарьи подземные толчки ощущались с силой 2−3 балла, в других районах области — 2 балла.