10 июня наблюдалась утечка воды из водохранилища Хисорак в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Отмечается, что во время проведения инженерно-технических мероприятий по открытию дополнительного тоннеля в левой части плотины произошла утечка воды.

«Для ликвидации последствий аварии под руководством председателя правления АО „Узбекгидроэнерго“ был сформирован оперативный штаб в составе хокима области, руководителей УЧС, УВД и других организаций, ведутся все необходимые инженерные мероприятия с помощью специальной техники», — говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал и не погиб. Резервуар не пострадал.

«Уважаемые граждане, нет причин для излишнего беспокойств. Ситуация находится под полным контролем», — отметили в МЧС.

Хоким Шахрисабского района Самад Хасанов выступил с видеообращением вместе с главой Управления ЧС Мирзаевым в 150 метрах от водохранилища и уточнил, что ежегодно перед летним сезоном отсюда дополнительно сбрасывается вода для Чимкурганского водохранилища.

«У нас в пустынной местности выращивается хлопок и пшеница, поэтому отсюда ежегодно направляется вода по руслу реки. Эти мероприятия по направлению воды начались и в этом году. По этой причине небольшое увеличение воды в реках привело к неправильному пониманию среди населения. Кроме того, каждый год на водохранилище Хисорак проводятся ремонтные работы. Они проводятся под контролем специалистов „Узбекгидроэнерго“ и другими ответственными лицам. Здесь нет страшной информации о сильном потоке воды, повреждении плотины. Если бы было так, то мы бы не стояли здесь и не говорили так», — сказал он.

Глава районной администрации попросил жителей не верить фейковой, ложной информации и оставаться в местах проживания.

Глава УЧС добавил, что никакой чрезвычайной ситуации на территории водохранилища не произошло.