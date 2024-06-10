Май в этом году по погодным условиям был по-настоящему весенним месяцем с комфортным температурным фоном и довольно частыми грозовыми дождями, сообщил в своём обзоре Узгидромет.

Средняя месячная температура воздуха по большей части территории Узбекистана была близка к среднемноголетним значениям и лишь по северо-западным районам страны она была на 1,5−2 градуса Цельсия ниже нормы.

Большую часть месяца дневная температура воздуха была в пределах +25…+30 градусов. В периоды кратковременных похолоданий дневная температура понижалась до +17…+22 градусов, а в отдельные жаркие дни воздух прогревался до +34…+37 градусов, по югу — до +38…+39.

Даже в самые жаркие дни мая температура не приближалась к своим рекордным значениям. Абсолютные максимумы майской температуры по большей части территории страны составляют +39…+41 градус, по северу, югу и пустынной зоне — +43…+45.

В Ташкенте самая высокая температура воздуха в мае составила +35 градусов. Максимальная температура в мае за последние 30 лет — +38,6 градуса — отмечалась в 2004 году, а абсолютный максимум температуры за все годы метеорологических наблюдений — +39,9 градуса — был зафиксирован в 1902 году.





Распределение осадков по территории Узбекистана в прошедшем мае было очень «пёстрым», отметили в Узгидромете.

По большей части территории страны осадков за месяц выпало в 1,3−2,8 раза больше нормы. Местами по Каракалпакстану и Бухарской области — в традиционно засушливых районах, где месячные нормы осадков очень невелики, осадков выпало в 3−4,6 раза больше нормы.

Меньше всего осадков по отношению к норме наблюдалось по большинству районов Ферганской долины, по северу Кызылкумов и в отдельных районах крайнего юга Узбекистана (от 10% до 60% от нормы).

По многим районам Узбекистана май 2024 года вошёл в пятёрку самых влажных майских месяцев за все годы наблюдений.





В отдельные дни местами по Узбекистану прошли сильные ливневые дожди, когда за несколько часов осадков выпадало до половины и больше от месячной нормы. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской областям, местами по Навоийской области и югу страны количество осадков за несколько часов составило от 80% до 260% от месячной нормы мая.

В районах метеостанций Тахиаташ (Каракалпакстан), Шурчи (Сурхандарьинская область) и Минчукур (Кашкадарьинская область) максимальные значения суточных осадков в мае стали рекордными за все годы метеорологических наблюдений.

Сильные ливни вызывали развитие селе-паводковых явлений в предгорных и горных районах страны.